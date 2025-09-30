Cumplió el gran sueño americano: es guatemalteco, llegó a EE.UU. como lavaplatos y ahora es dueño de dos restaurantes

Juan Carlos, un migrante guatemalteco, llegó a EE.UU. limpiando platos en un restaurante y hoy es dueño de dos negocios gastronómicos. Su historia refleja el contraste entre el “sueño americano” y los sacrificios que requiere el proceso migratorio.

De limpiar platos a tener dos negocios: la historia de Juan Carlos en EE.UU.

El emprendedor reveló su historia en una entrevista con el reconocido influencer y creador de contenido Alfy Tavarez. Allí, explicó que emigró en 1997 a Estados Unidos y sus primeros trabajos consistían en lavar platos en un buffet y en un local de la cadena Chili’s.

“Cuando me vine para acá empecé en un buffet. Luego, en la noche, conseguí un trabajo part-time en Chili’s“, detalló el guatemalteco.

Juan Carlos se mantuvo entre estos dos trabajos hasta 1999. Luego, en 2006, se asoció con su cuñado para un emprendimiento gastronómico. Actualmente, llevan afiliados desde hace más de diez años y cuentan con dos restaurantes en Maryland, entre los que se incluye El Patrón Taquetería, un local de comida mexicana.

Juan Carlos trabajó por más de dos años en diferentes locales lavando platos Captura de pantalla/Youtube

“Todo trabajo es digno. No importa si empiezas lavando platos, porque así se inicia en la gastronomía. Uno comienza desde abajo para luego crecer”, aseguró en la entrevista.

Cuánto puede ganar una persona lavando platos en EE.UU.

Luego de contar su historia, el guatemalteco reveló cuánto puede ganar una persona al lavar platos en un restaurante. Pese a que ese monto puede variar por estado, en Maryland (lugar donde se encuentran sus restaurantes) una persona puede tener un salario de entre US$13 y US$14 por hora, según sus palabras.

En Maryland, una persona puede ganar has US$14 la hora lavando platos Unplush

“Hoy en día, la tarifa depende de cada distrito. En este se está ganando de US$13 a US$14 la hora”, detalló Juan Carlos, a lo que agregó. “En otros condados el valor aumenta a US$15″.

Para Carlos, no se requiere experiencia previa para este tipo de rol. Sin embargo, destaca que la persona debe ser proactiva y organizada. “Lo principal es que venga con ganas de trabajar y que sea tanto organizada como limpia. Los platos tienen que estar bien aseados para presentárselos a los clientes”, remarcó.

Otros casos de éxito en Estados Unidos

Juan Carlos no es el único ejemplo del “sueño americano” desde el área gastronómica. Dalton Espaillat, un migrante dominicano, se convirtió en dueño de 19 restaurantes con marcas reconocidas en Carolina del Norte como Sabor Latin, Street Grill, La Caseta y MaBi Tropical.

Dalton Espaillat, con su familia, en el aniversario de uno de sus locales Web Sabor Latin Grill

De pequeño, consolidó su primer negocio de helados caseros hechos con jugos frutales y al emigrar a Estados Unidos de adolescente, decidió adentrarse a la industria gastronómica al asociarse con una familia para comprar un restaurante.

Pese a que este primer intento no avanzó, le funcionó como experiencia para conocer los pilares importantes para fundar un emprendimiento: disciplina financiera, simplicidad en el menú y contratar personal con experiencia.