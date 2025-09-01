Es mexicano, empezó de cero en EE.UU. y ahora tiene una exitosa tienda en Pensilvania: cuánto ganan sus empleados

Sam Cruz, un joven migrante mexicano, desconocía cómo era el mundo de la gastronomía por dentro al llegar a EE.UU. Sin embargo, un consejo de un amigo italiano lo llevó a crear una de las pizzerías más exitosas de Pensilvania: Danny’s Let’s Get it.

Sam Cruz y el consejo que dio inicio a Danny’s Let’s Get It

A través de una entrevista publicada en Youtube, el mexicano le contó su historia de crecimiento en EE.UU. al influencer dominicano Alfy Tavarez. Cuando llegó al país norteamericano no contaba con experiencia en el área gastronómica. Sin embargo, un amigo italiano lo motivó.

“Al principio no tenía nada de experiencia en cocina. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer un amigo italiano. Él fue quien me motivó a adentrarme en este tipo de negocio”, sostuvo Cruz.

El amigo y su abuelo le enseñaron los pilares para administrar una pizzería. Esto le permitió consolidar su propio emprendimiento de pizzas junto con su socio Danny, basado en recetas caseras con ingredientes frescos.

“Su abuelo nos enseñó cómo se creaba una pizzería. De ahí empezamos, fue desde cero”, sostuvo el mexicano con orgullo.

Qué tipo de experiencia se necesita para formar parte de Danny’s Let’s Get It

Sam afirmó que hay dos factores clave que debe cumplir un empleado para formar parte de una pizzería. En primer lugar, la persona debe dominar el inglés, dado que los pedidos y los nombres de los ingredientes suelen estar abreviados en el idioma.

Sam plantea que dominar el inglés es importante para una persona que trabaja en gastronomía dado el tipo de pedidos y los vegetales Youtube/ Alfy Tavarez

“Lo importante es que la gente sepa un poco de inglés. Todos los tickets están abreviados en ese idioma. Por tanto, tienen que saber los nombres de los vegetales y de todo lo que utilizamos”, manifestó.

El segundo factor a tener en cuenta para trabajar en Danny’s Let’s Get It (1274 Millersville Pike, Lancaster, PA 17603) es la experiencia en el área gastronómica. “Muy complicado que una persona pueda trabajar en un restaurante como cocinero si nunca ha trabajado en esta área”, sostuvo.

Cuánto ganan los empleados de Sam en su pizzería

El mexicano sostuvo que una persona puede ganar hasta US$20 por hora en su pizzería. No obstante, este valor depende del tipo de experiencia que tenga la persona en el mundo de las pizzas.

Un pizzero con experiencia en el rubro puede ganar hasta US$20 por hora en Danny's Let's Get It! Youtube/Alfy Tavarez

“Si la persona tiene experiencia, puede ganar US$20 la hora al iniciar. Yo me doy cuenta de esto a través de su CV o cuando les hago una prueba”, expresó el cofundador de la pizzería.

En caso de que el empleado recién inicie en el rubro, su sueldo puede variar entre los US$14 y US$15 por hora.

Quién es Alfy Tavarez, el dominicano que crea contenido para migrantes en EE.UU.

Alfy Tavarez es un influencer dominicano que se hizo conocido por documentar sus viajes y consejos en Estados Unidos. Uno de sus videos fue su visita a un supermercado amish en el país norteamericano, donde mostró los precios accesibles y sus productos.

“Díganme en qué parte del planeta ustedes pueden llenar un carrito por ese valor”, desafió el youtuber al comparar los precios de cada producto con otros supermercados.