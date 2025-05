Sueño americano cumplido: pasó de au pair a ingeniera, el camino de una migrante latina en Estados Unidos

Una joven colombiana, Valeria Ovalle, dejó atrás el programa de au pair para cumplir su sueño de convertirse en ingeniera industrial en Estados Unidos. Con esfuerzo, estrategia y el apoyo de su familia, logró entrar en una maestría en la Universidad de Illinois en Chicago y comenzar una carrera profesional en una importante empresa del sector manufacturero.

¿Cómo empezó el cambio de au pair a estudiante?

En su vídeo, Valeria cuenta que tras renunciar al programa de au pair, tomó la decisión de iniciar una nueva etapa académica y solicitó una visa de estudiante desde Colombia. “Busqué un colegio que no era muy costoso, para tomar clases de ESL. Mis papás me sirvieron como sponsor, aunque yo era la que me iba a pagar los estudios, ya que necesitaba demostrar que tenía lazos que me unieran a Colombia”, explicó en su cuenta de TikTok (@valeriaovalleocam).

En febrero de 2022 recibió la aprobación de su visa y, en abril del mismo año, se trasladó a Estados Unidos para comenzar su camino, Allí, buscó un instituto con clases de inglés que tuviera un costo accesible, ya que deseaba avanzar en su formación sin asumir una carga económica elevada.

De estudiante de inglés a graduada en ingeniería

“Estudié inglés durante un año entero y después me transferí a la universidad, para hacer mi maestría en ingeniería”, contó. Durante el desarrollo de su formación académica, trabajó como guía turística, una actividad que le permitió cubrir sus gastos y mantenerse de manera independiente. La maestría tuvo una duración de un año y medio.

En diciembre de 2024, concluyó sus estudios. “Justo antes de graduarme, conseguí trabajo como ingeniera”, aseguró la joven, que dio sus primeros pasos profesionales en HydraForce, una empresa localizada en Lincolnshire, Illinois.

La experiencia laboral que fortaleció su perfil

Desde sus años de estudio en Colombia, la joven trabajó en diversos proyectos de ingeniería. De acuerdo con la información de su perfil en LinkedIn, se desempeñó en tareas de control de calidad, diseño de plantas de producción y estudios de tiempos y movimientos en empresas colombianas.

Su formación académica incluye un título de ingeniera industrial por la Universidad Autónoma de Manizales y una maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Illinois en Chicago.

El primer empleo como ingeniera en Estados Unidos

Valeria Ovalle empezó a trabajar como ingeniera de procesos en HydraForce en diciembre de 2024. Desde entonces, forma parte del equipo que optimiza procesos de manufactura en la planta de Lincolnshire.

Simultáneamente, todavía fortalece sus habilidades en gestión de proyectos y control de calidad, áreas que fueron clave en su formación y que la acompañan en su crecimiento profesional en Estados Unidos.

¿Cuánto gana un ingeniero industrial en Estados Unidos?

De acuerdo con un artículo de la plataforma de empleo Indeed, el salario promedio de un ingeniero industrial en Estados Unidos es de 78.795 dólares al año. Esta cifra puede variar según la ciudad y la empresa en la que trabaje el profesional. Por ejemplo, Indeed señala que en Nueva York el salario promedio asciende a US$91.413 anuales, mientras que en Chicago es de US$85.590 dólares.

Además de los salarios, el portal destaca que la ingeniería industrial es un campo versátil, con presencia en sectores como la salud, el transporte y los servicios financieros. Los ingenieros industriales se encargan de optimizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir costos en las organizaciones, al aplicar principios científicos y de gestión en diferentes sistemas de producción.