Buenas noticias en Texas: la cadena con más de 35 hamburgueserías que pasará a manos de sus empleados

A través de un anuncio, la cadena P. Terry’s, con sede en Austin, Texas, y más de 35 hamburgueserías, comunicó que pasará a manos de sus empleados. El cambio se realizará mediante un fideicomiso Employee Ownership Trust (EOT) y quienes formen parte de la nómina desde hace más de dos años también obtendrán otras utilidades.

La cadena de hamburgueserías P. Terry’s pasará a manos de sus empleados

En una publicación en redes sociales, los propietarios de P. Terry’s anunciaron que la empresa pasará a ser propiedad de los empleados mediante el EOT. De acuerdo con lo que presentó la compañía, el objetivo de este cambio es fomentar la estabilidad a largo plazo y recompensar la lealtad de su personal en las sucursales.

La cadena de hamburgueserías P. Terry's anunció su plan para entregarle acciones a sus empleados P. Terry's

Asimismo, dieron a conocer un nuevo programa de participación en las ganancias para los empleados con al menos dos años de antigüedad. A partir de este año, el 5% del ingreso operativo se distribuirá entre los trabajadores elegibles, con planes para aumentar esa cifra hasta un 20% con el tiempo.

Los dueños de P. Terry’s seguirán al mando de la dirección de la cadena de Texas

A pesar de que el personal se beneficiará de la medida y sus miembros pasarán a cobrar un porcentaje, Patrick y Kathy Terry, los dueños de la cadena, aún desempeñarán un papel activo en la dirección de la empresa.

La compañía, que inauguró su primer local en 2005 en la esquina de South Lamar y Barton Springs, en Austin, hoy en día cuenta con 38 sucursales. Según su sitio web, para introducirse en el negocio se inspiraron en los clásicos puestos de hamburguesas de Estados Unidos de las décadas de 1950 y 1960.

El anuncio de la cadena con más de 35 hamburgueserías que le dará acciones a sus empleados

La noticia de la venta a un fideicomiso llega luego de que la empresa anunciara que varias de sus sucursales comenzarían a operar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Cómo funciona el fideicomiso que adoptó la hamburguesería de Texas

El anuncio en redes sociales señala que la cadena de hamburgueserías pasará a ser un EOT. De acuerdo con el Centro Nacional para la Propiedad de los Empleados (NCEO, por sus siglas en inglés), este tipo de esquemas corresponde a un tipo especial de fideicomiso diseñado para mantener acciones en beneficio de los trabajadores.

A partir de la implementación de su plan, la cadena de hamburgueserías mantendrá acciones en nombre de los empleados P. Terry's

El fideicomiso adquiere las acciones del vendedor, con la intención de conservarlas a largo plazo. Si bien los trabajadores no tienen una participación accionaria, como ocurriría en otro tipo de sistemas, suelen recibir un ingreso anual de las ganancias, que puede ser en forma de dividendo o reparto de beneficios.

A su vez, el fideicomiso puede poseer cualquier porcentaje de la empresa. Está administrado por un fiduciario que actúa como propietario de las acciones.

También existe un protector cuya única función es garantizar el cumplimiento del propósito del sistema. En este caso, como explicó la compañía en el anuncio, el fideicomiso mantendrá acciones en nombre de los empleados, lo que les permitirá participar en el valor a largo plazo del negocio.