Deportaciones en EE.UU.: el plan de Trump podría costarle casi el doble del salario mínimo a cada estadounidense

El plan de Donald Trump para ampliar las expulsiones en Estados Unidos podría representar casi el doble del salario mínimo federal por persona. El desembolso incluye recursos para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) avance en la expansión de las deportaciones masivas.

Cuánto costaría el plan de deportaciones de Trump por contribuyente

Según la calculadora del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés), la cifra toma como base US$268.999.966.016 destinados a la política migratoria de Trump. La herramienta distribuye ese monto de acuerdo con la participación de cada zona en el pago del impuesto federal sobre la renta y obtiene un promedio nacional de US$2358 por contribuyente.

Los US$2358 corresponden al promedio entre declarantes que adeudan impuesto federal sobre la renta después de créditos Freepik

La documentación técnica del EPI precisó que el término “contribuyente” se refiere a quienes presentan declaraciones, incluidos los declarantes conjuntos, y adeudan impuesto federal sobre la renta después de aplicar créditos.

Por ese motivo, los US$2358 no representan un cargo literal para cada residente o ciudadano de EE.UU., sino un promedio entre los contribuyentes que entran en esa definición.

El cálculo toma como base una estimación del Proyecto de Prioridades Nacionales (NPP, por sus siglas en inglés), que ubicó en US$268.900 millones los fondos federales comprometidos para la agenda de detención y deportaciones desde los años fiscales 2025 hasta 2029. El total reúne partidas aprobadas por el Congreso y recursos de distintas agencias federales.

El NPP contabilizó US$175.579 millones de la ley presupuestaria de 2025, US$52.545 millones de la Secure America Act y US$33.513 millones correspondientes al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el año fiscal 2025.

También sumó recursos del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), la Guardia Costera, la Guardia Nacional y subvenciones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Cómo se compara el dinero para deportaciones con el salario mínimo

El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) establece que el salario mínimo federal es de US$7,25 por hora para los trabajadores cubiertos y no exentos. Si se proyecta ese piso sobre una jornada de 40 horas semanales durante 52 semanas y se divide el ingreso anual en 12 meses, el resultado es de aproximadamente US$1257 brutos por mes.

Bajo esa referencia, los US$2358 calculados por el EPI equivalen a cerca de 1,88 meses de ingresos, según el mínimo federal. La comparación no implica que EE.UU. tenga un salario mínimo mensual oficial: la referencia legal federal se expresa por hora y varios estados aplican pisos superiores.

La NIAC reportó una colaboración confidencial entre el ICE y el gobierno de Irán para ejecutar deportaciones masivas

El impacto económico de las deportaciones masivas

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) vinculó la política migratoria con pérdidas de empleo, menor actividad comercial y aumentos de precios.

El DHS sostuvo que la autodeportación mediante CBP Home cuesta cerca de US$5100 por persona frente a unos US$18.000 de una expulsión forzosa ICE

La organización citó un informe elaborado junto con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), que planteó efectos tanto para trabajadores inmigrantes como para nacidos en el país norteamericano.

Ese análisis sostuvo que la continuidad de las expulsiones podría eliminar cerca de seis millones de puestos de trabajo en todo EE.UU., casi la mitad de ellos ocupados por ciudadanos estadounidenses.

En el sector de la construcción, la estimación citada por la ACLU ubicó la posible pérdida en 1,4 millones de empleos, con 860 mil puestos actualmente ocupados por trabajadores estadounidenses.

El informe también estimó 8100 millones menos de visitas a comercios y una pérdida anual de entre US$3000 millones y US$14.000 millones en gasto. En Minnesota, la ACLU citó un estudio que atribuyó a una ofensiva migratoria la pérdida de 4600 empleos, 3,8 millones de horas de trabajo y US$71 millones en salarios durante tres meses.

El impacto de las deportaciones masivas sobre precios y empleo también aparece en los datos de sectores con alta presencia de mano de obra inmigrante. La ACLU señaló subas de casi 32% en la lechuga, 10,8% en servicios de jardinería, 10,7% en atención médica domiciliaria, 9% en leche entera y 7,9% en frutas enlatadas durante un período de 12 meses.

La respuesta del DHS sobre el costo de las deportaciones

Axios recogió la posición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que cuestionó el análisis sobre el costo de la política migratoria.

Un portavoz del organismo sostuvo que el programa de autodeportación mediante CBP Home reduce el gasto frente a una expulsión forzosa. El DHS indicó que una salida voluntaria con un vuelo gratuito y un estipendio de US$2600 tiene un costo cercano a US$5100.

Según el organismo, esa cifra representa un ahorro de más de US$13.000 por persona frente a una deportación tradicional, cuyo costo ronda los US$18.000. Axios también precisó que el promedio de US$2358 varía según el lugar.