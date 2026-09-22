Deportaciones en Estados Unidos: el operativo masivo del ICE que duró cinco días con 400 inmigrantes detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevó adelante durante cinco jornadas un operativo migratorio en Indiana que concluyó con 426 personas detenidas. La intervención, denominada Operation Safe Community-Indiana, se desarrolló entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre y tuvo especial actividad en el área metropolitana de Indianápolis.

Operation Safe Community-Indiana: el nuevo objetivo migratorio del ICE

De acuerdo con la información oficial difundida por el ICE, el procedimiento buscó identificar y detener personas que se encontraban en incumplimiento de las normas estadounidenses. Las autoridades federales indicaron que entre los arrestados había migrantes con antecedentes relacionados con distintos delitos.

En un despliegue de cinco días, el ICE ejecutó una intensa redada a nivel estatal en Indiana que concluyó con la detención de 426 personas en situación migratoria irregular ICE

Los expedientes mencionados por las autoridades incluyeron:

Acusaciones o condenas vinculadas con delitos sexuales

Agresiones agravadas

Violencia doméstica

Tráfico de drogas

Posesión ilegal de armas

Robos

Fraude de identidad

El ICE también informó sobre personas que, según sus registros, tendrían vínculos con organizaciones criminales como MS-13, Pandilla 18 y Tren de Aragua. Las autoridades detuvieron a un total de 426 inmigrantes entre quienes se encontraban:

William Humberto Giron (El Salvador): con antecedentes por agresión sexual, confinamiento, intimidación, lesiones corporales a cónyuge o cohabitante, conducción bajo los efectos del alcohol con lesiones y reingreso irregular tras una deportación previa.

(El Salvador): con antecedentes por agresión sexual, confinamiento, intimidación, lesiones corporales a cónyuge o cohabitante, conducción bajo los efectos del alcohol con lesiones y reingreso irregular tras una deportación previa. Deyron Diaz-Fernandez (Nicaragua): con historial de agresión agravada con arma mortal contra un oficial público, imprudencia criminal con arma, resistencia a la autoridad, abandono de la escena de un accidente con daños materiales y conducción sin licencia.

(Nicaragua): con historial de agresión agravada con arma mortal contra un oficial público, imprudencia criminal con arma, resistencia a la autoridad, abandono de la escena de un accidente con daños materiales y conducción sin licencia. Jose Juan Senovio (México): identificado como miembro de la pandilla Sureños 13, con antecedentes por múltiples delitos de drogas y no comparecer ante el tribunal.

(México): identificado como miembro de la pandilla Sureños 13, con antecedentes por múltiples delitos de drogas y no comparecer ante el tribunal. Nicolas Lopez (México): con cargos previos por violencia doméstica, disparo agravado de arma de fuego, allanamiento de morada y posesión de arma de fuego sin identificación válida.

(México): con cargos previos por violencia doméstica, disparo agravado de arma de fuego, allanamiento de morada y posesión de arma de fuego sin identificación válida. Rhod Offerley Neptune (Haití): con historial por robo con fuerza, posesión ilegal de arma de fuego y resistencia a un agente policial.

(Haití): con historial por robo con fuerza, posesión ilegal de arma de fuego y resistencia a un agente policial. Mario David Falla-Pérez (Guatemala): con antecedentes por agresión doméstica, falsificación de documentos públicos, robo de identidad, documentos de estatus falsos y hurto de tarjetas de crédito.

Indiana amplió la cooperación con el ICE

El operativo se produjo en un contexto en el que las autoridades estatales incrementaron la colaboración con el gobierno federal en materia migratoria. El gobernador republicano de Indiana, Mike Braun, firmó una orden ejecutiva para establecer la cooperación de las fuerzas estatales con el ICE y promover la participación de departamentos policiales locales.

La acción del ICE en Indiana se enmarca en un patrón nacional de intensificación de las deportaciones durante el segundo mandato del presidente Donald Trump ICE

De acuerdo con IndyStar, para comienzos de septiembre, 39 departamentos policiales del estado habían formalizado acuerdos de cooperación con el ICE. La agencia federal destacó la participación de los organismos locales en el operativo, aunque no difundió el detalle de las fuerzas involucradas.

Operativo del ICE en Indiana: Indianápolis cuestionó el despliegue

Las operaciones generaron diferencias entre autoridades estatales y municipales. El alcalde demócrata de Indianápolis, Joe Hogsett, afirmó que su gobierno no había recibido información previa sobre el incremento de las acciones de control migratorio en la ciudad.

“Nuestra ciudad se enorgullece de ser una comunidad acogedora y reconoce firmemente las invaluables contribuciones de todos nuestros vecinos”, dijo Hogsett en un comunicado.

Desde organizaciones de defensa de los inmigrantes también surgieron cuestionamientos. Lisa Koop, directora de servicios legales del National Immigrant Justice Center en Indiana, señaló que la ampliación de las facultades operativas del ICE y la cooperación con agencias locales pueden afectar a familias y comunidades.

“Así es como se ve cuando el ICE tiene carta blanca para hacer cumplir la ley”, dijo Koop a The Washington Post.