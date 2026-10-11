Deportaciones masivas: el sheriff de un condado en Florida recibirá US$9,29 millones para cooperar en redadas del ICE

La Junta Estatal de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración de Florida aprobó una partida de dinero para reforzar la cooperación de las agencias policiales locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas recibirá 9,29 millones de dólares adicionales para fortalecer sus operativos de control migratorio.

La decisión de otorgar millones a Pinellas para cooperar con el ICE

La decisión administrativa modifica la subvención de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas con un incremento de US$9,29 millones.

Este ajuste presupuestario eleva el financiamiento total de la agencia local de US$95.809 a una suma revisada de US$9,38 millones.

Con la nueva adquisición, Pinellas recibe US$9,29 millones en fondos que serán destinados para respaldar los procedimientos del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

La oficina policial destinará la mayor parte de estos recursos a la adquisición de equipos tecnológicos, sistemas de hardware y herramientas de software. El personal del sheriff utilizará estos insumos para respaldar los procedimientos de apoyo al ICE.

De acuerdo con N+ Unvision, el programa estatal autoriza la utilización de estos fondos en diversas tareas relacionadas con la fiscalización migratoria. La regulación permite financiar la participación en grupos de trabajo del acuerdo 287(g), el transporte de personas bajo custodia federal y el alojamiento de detenidos.

Asimismo, la normativa estatal aprueba el pago de incentivos económicos y bonos para los agentes y funcionarios penitenciarios que ejecutan estas labores. La junta estatal ratificó esta asignación el 29 de septiembre dentro de un paquete global de US$88 millones.

Cuándo estarán disponibles los fondos para la oficina del sheriff en Pinellas

Las agencias policiales locales no disponen de manera inmediata de los recursos económicos aprobados por la junta estatal. Cada solicitud de subvención requiere completar el proceso de revisión formal establecido en las leyes del Estado del Sol.

El paquete presupuestario de septiembre requiere superar el trámite de revisión legislativa antes de la transferencia definitiva del dinero a la oficina del sheriff. Las autoridades del estado emitirán las subvenciones únicamente cuando el proyecto concluya esa etapa de control presupuestario.

El paquete presupuestario de septiembre, que fue asignado a Pinellas en Florida, debe superar el trámite de revisión antes de que se transfiera el dinero

Las agencias beneficiarias deben cumplir de forma obligatoria con los requisitos estatales de recopilación y entrega de datos oficiales sobre sus intervenciones. Estas exigencias imponen el registro de cada interacción policial con personas consideradas posibles inmigrantes no autorizados.

Con US$250 millones: el programa estatal de subvenciones migratorias

El programa de financiamiento estatal cuenta con una autorización legal para administrar hasta US$250 millones en subvenciones. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) gestiona la distribución de estos recursos entre los condados participantes.

La Junta Estatal de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración mantuvo reuniones periódicas en febrero, junio y septiembre de 2026 para asignar fondos. En la sesión de septiembre, el organismo autorizó siete nuevas subvenciones por US$9,9 millones y 42 modificaciones presupuestarias.

El momento en que ICE se lleva detenido a un hombre en Florida

La Oficina del Sheriff de Pinellas figura entre las cinco agencias policiales del estado de Florida que recibieron mayores incrementos en sus fondos. El estado mantiene este mecanismo presupuestario para incentivar la participación activa de los condados en la aplicación de las leyes migratorias. Los registros oficiales del FDLE muestran el detalle de cada partida asignada a los centros de detención del territorio estatal.