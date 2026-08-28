Detenciones del ICE: la odisea de una madre migrante con parálisis que quiere autodeportarse a Honduras

Para Gladis Jiménez, volver a Honduras no es simplemente comprar un pasaje y regresar a casa. La deportación de su esposo, quien era el principal sostén económico y también una pieza fundamental en sus cuidados, la dejó frente a una decisión urgente: encontrar la manera de salir de Estados Unidos junto con su hija y trasladar el equipamiento médico indispensable para su vida cotidiana.

Gladis Jiménez: cómo cambió su situación tras la deportación de su esposo a Honduras

La historia de Gladis Jiménez comenzó a cambiar hace casi dos años, cuando sufrió un accidente automovilístico que le provocó una parálisis. Según relató a N+ Univision, ella viajaba en un vehículo cuando se produjo el siniestro y, después del impacto, perdió la sensibilidad en su cuerpo.

“Ese momento fue muy rápido. Y cuando sentimos, yo me puse en sentido fue porque la niña empezó a llorar. Y pues el carro quedó para arriba. Y pues yo ya desde ahí ya no sentí mi cuerpo”, contó Gladis en el testimonio recogido por el medio.

Desde entonces, su vida quedó vinculada a una serie de elementos necesarios para sus cuidados diarios. Su situación familiar se complicó todavía más el mes pasado, cuando su esposo fue deportado a Honduras. Él representaba el principal ingreso económico del hogar y se encargaba de cubrir los gastos de la familia.

CBP Home: cómo funciona la autodeportación que evalúa Gladis Jiménez

Ante este panorama, Jiménez comenzó a buscar una forma de regresar voluntariamente a Honduras. Su intención es utilizar el mecanismo de autodeportación promovido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) a través de la aplicación CBP Home.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el DHS, CBP Home permite que determinados extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos notifiquen voluntariamente su intención de salir de ese país. El mecanismo contempla asistencia para el viaje y un bono de salida de US$2600, siempre que la persona reúna las condiciones establecidas y complete el proceso correspondiente.

La aplicación también contempla que las personas elegibles puedan recibir asistencia para organizar su salida. Según el DHS, esa ayuda puede incluir la coordinación del viaje de hijos o familiares y la obtención de documentos válidos para viajar. Cuando se solicita, el organismo señala que se procura establecer una salida estimada dentro de los 21 días posteriores a la aprobación.

Sin embargo, para Jiménez el problema no termina con conseguir un viaje. Su condición física hace que el traslado sea considerablemente más complejo que el de una persona que puede abordar un vuelo comercial con equipaje convencional.

CBP Home es la herramienta que sirve para que los migrantes se autodeporten usembassy.gov

Silla eléctrica y equipos médicos: el obstáculo para el regreso de Gladis Jiménez a Honduras

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la madre migrante es precisamente el traslado de todos los elementos que utiliza para su cuidado. Según explicó a N+ Univision, necesita llevar consigo su silla eléctrica, una silla de baño, una silla manual, una cama de hospital y un elevador utilizado para ayudarla a levantarse.

“No puede viajar en un vuelo comercial y debe llevarse todos los dispositivos que la mantienen con vida”, explicó el relato difundido por N+ Univision sobre su situación.

La familia lo comparó con las condiciones de equipaje establecidas por el programa de autodeportación. Según el DHS, quienes participan en CBP Home pueden llevar dos maletas facturadas de hasta 50 libras cada una y un equipaje de mano.

La mujer ya solicitó asistencia al consulado hondureño, pero, según el relato difundido por N+ Univision, la ayuda que consiguió hasta ahora es limitada. Esa falta de una solución concreta aumenta la incertidumbre mientras intenta organizar su regreso.

Una mujer colombiana pide ayuda para su autodeportación

CBP Home: el temor de Gladis Jiménez a ser detenida y separada de su hija

Existe además otro temor que pesa sobre la decisión de Gladis Jiménez. Aunque su objetivo es abandonar voluntariamente Estados Unidos, teme que el proceso pueda terminar con su traslado a un centro de detención y con una separación de su hija.

Su preocupación aparece en un contexto en el que el DHS diferencia expresamente el mecanismo de CBP Home de una acción de remoción ejecutada por el ICE. La información oficial señala que el primero constituye un programa voluntario de autodeportación y que, después de notificar la intención de salir y pasar la investigación correspondiente, la persona puede dejar de ser temporalmente una prioridad para determinadas acciones de control.

El DHS también establece que las personas que no utilizan CBP Home y permanecen ilegalmente en Estados Unidos son prioridad para su remoción, un proceso que puede implicar detención y deportación rápida y que, según el propio organismo, puede generar consecuencias para un eventual regreso futuro a Estados Unidos.