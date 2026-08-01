“Dilación intencional por parte de los inmigrantes”: la queja de un abogado del DHS sobre los casos de asilo en EE.UU.

El asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), James Percival, respaldó la regla que publicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre los casos de asilo pendientes. El abogado sostuvo que existe una “dilación intencional” por parte de los indocumentados con fines de beneficio propio.

James Percival denuncia demoras intencionales en solicitudes de asilo

Percival apoyó la aplicación de una norma del Uscis que busca frenar la acumulación masiva y las demoras en los casos pendientes de asilo. Según el colegiado del DHS, la medida responde a una “dilación intencional” por parte de los inmigrantes indocumentados.

El Uscis comenzó a aplicar el lunes 27 de julio una regla que busca acelerar los casos de asilo en EE.UU. y permite omitir la entrevista inicial Imagen ilustrativa generada con IA

“Uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de las leyes de inmigración es la dilación intencional por parte de los inmigrantes indocumentados y los abogados defensores de las fronteras abiertas que los representan”, declaró en un comunicado oficial.

Además, resaltó los objetivos de su oficina. De acuerdo con sus palabras, el principal fin es “mejorar la eficiencia y cumplir con el mandato del presidente”, y la norma oficializada por el Uscis “lograría precisamente eso”.

Nueva regla del Uscis permite enviar solicitudes de asilo al juez sin entrevista

El 27 de julio de 2026, el Uscis anunció la implementación de una norma que le permite a la agencia remitir determinadas solicitudes directamente a jueces de inmigración sin necesidad de realizar previamente una entrevista con el migrante.

En ese marco, de acuerdo con la agencia federal, el objetivo es combatir la acumulación masiva de solicitudes pendientes. La medida se aplica para priorizar la resolución oportuna de peticiones y contrarrestar presuntas demoras intencionales.

Joseph Edlow acusa un uso indebido del asilo para obtener permisos de trabajo

Joseph Edlow, director del Uscis, mencionó los argumentos para aplicar la norma que le permite a la agencia derivar casos de asilo pendientes sin necesidad de realizar una entrevista con el migrante. En sintonía con Percival, el funcionario consideró que algunos extranjeros implementan tácticas “indebidas” para obtener beneficios propios.

Joseph Edlow asumió como director del Uscis tras la confirmación del Senado de Estados Unidos el 15 de julio de 2025 X (@USCISJoe)

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se utilizó indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo”, declaró Edlow tras el anuncio. Asimismo, enfatizó que el sistema de asilo en EE.UU. tiene el objetivo de “proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas”.

Por ello, aseguró que la nueva medida “contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes, en lugar de a quienes buscan aprovecharse del sistema para eludirlo”.

Qué solicitudes de asilo podrá remitir el Uscis sin entrevista previa

Previo a la nueva regla, el Uscis resolvía solicitudes de asilo que se consideraban como “afirmativas”. Las solicitudes afirmativas corresponden a personas que no están en procesos de remoción. Con la nueva normativa, la agencia federal podrá remitir directamente esos casos a los jueces de inmigración, sin necesidad de realizar una entrevista previa con el migrante.

El grupo de mariachis que buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICE

El cambio entró en vigor de forma inmediata en todo el país norteamericano. No obstante, el Uscis anunció que el período de comentarios permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre de 2026.