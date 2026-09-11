El cambio inesperado para el examen médico de la green card y cuándo el Uscis pide abrir el sobre sellado del I-693

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó una de las precauciones habituales del trámite migratorio: mantener cerrado el sobre con el examen médico de la green card. A partir de ahora, quienes presenten el formulario I-485 en línea deberán abrir el paquete entregado por el médico civil para cargar la documentación correspondiente al formulario I-693.

¿Cuándo se debe abrir el sobre sellado del formulario I-693?

La indicación se aplica cuando la solicitud I-485 se presenta por internet , según la información publicada por Uscis en su página oficial, actualizada el 19 de agosto.

, según la información publicada por Uscis en su página oficial, actualizada el 19 de agosto. En esos casos, el solicitante debe abrir el paquete proporcionado por el médico civil y cargar el formulario I-693 completo junto con la petición digital. El documento se denomina Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación.

El solicitante deberá conservar el I-693 original y el envoltorio hasta la decisión final Fotomontaje realizado con IA

El mismo procedimiento rige si solo corresponde entregar una parte del I-693, como el registro de vacunas. El archivo puede incorporarse en formato PDF al paquete electrónico del I-485. El médico civil mantiene la responsabilidad de completar y firmar el informe antes de colocarlo en un envoltorio sellado.

Los documentos originales deben conservarse después de la carga

La apertura del sobre no elimina la obligación de guardar el material físico. El peticionario debe conservar tanto el I-693 original como el envoltorio entregado por el profesional hasta que la agencia tome una decisión definitiva sobre el ajuste de estatus.

El Uscis puede revisar ambos elementos durante una entrevista. También puede solicitar que sean presentados como evidencia para respaldar la petición. Cuando resulte obligatorio, el I-693 completo o la parte correspondiente debe enviarse junto con el I-485.

El formulario médico podrá incorporarse en formato PDF a la solicitud electrónica Fotomontaje realizado con IA

El procedimiento habitual continúa vigente para las solicitudes enviadas en papel. En esa modalidad, el informe médico debe incluirse dentro del sobre original cerrado por el médico civil.

La agencia contempla otra situación en la que el examen médico puede enviarse sin conservar el sellado original. Esto ocurre cuando rechaza un paquete y lo devuelve con el envoltorio del I-693 abierto.

¿Qué versión del I-485 aceptará Uscis desde el 18 de septiembre?

El Uscis publicará una edición revisada del formulario I-485 el 18 de septiembre. La actualización busca adaptarlo a la regla final sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública.

No habrá un período de gracia entre las versiones. La versión anterior del 20 de enero de 2025 será rechazada si tiene matasellos o se presenta electrónicamente el 18 de septiembre o después. El nuevo formulario tampoco podrá enviarse antes de su entrada en vigor.

¿Qué establece la nueva regla de carga pública?

La nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) elimina el marco establecido en 2022 y amplía la facultad de los agentes migratorios para decidir si una persona podría convertirse en una carga pública.

A partir del 18 de septiembre, los oficiales podrán analizar cada solicitud de manera individual y considerar la totalidad de las circunstancias del inmigrante.

La evaluación deberá contemplar, como mínimo, su edad, estado de salud, situación familiar, bienes, recursos económicos, educación y habilidades, pero también podrá incorporar otros elementos relacionados con su capacidad para mantenerse por sus propios medios.

Además, las autoridades podrán tener en cuenta la utilización de beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos, tanto monetarios como no monetarios. Para la asistencia recibida antes de la entrada en vigor de la medida, se mantendrán los criterios previstos por la normativa de 2022.