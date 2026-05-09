Estados Unidos reactiva la suspensión de visas para médicos extranjeros: qué cambia para los inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos levantó de forma discreta la suspensión que pesaba sobre las solicitudes de residencia y visas para médicos extranjeros. La medida busca paliar la escasez de personal sanitario en zonas desatendidas del país, donde estos profesionales representan una fuerza laboral esencial. Pese a la apertura, la incertidumbre persiste para miles de trabajadores que aún aguardan respuestas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

“Me da miedo ir a la entrevista”: la experiencia de un médico extranjero en EE.UU.

Faysal Alghoula, neumonólogo libio que reside en Estados Unidos desde 2016, necesita renovar su permiso para continuar con su labor en Indiana, Illinois y Kentucky. Según relató a AP, su situación es crítica porque su visa vence en septiembre. Aunque la exención ofrece una oportunidad, Alghoula enfrenta obstáculos burocráticos constantes. El médico detalló que el gobierno canceló su cita programada para junio sin ofrecer explicaciones claras. “Todavía me da miedo ir a la entrevista”, señaló Alghoula al describir su preocupación por la falta de transparencia en los procesos actuales.

Ciudadanos de 39 naciones, entre ellos Irán, Afganistán y Venezuela, sufren las consecuencias de la pausa en el procesamiento del trámite de visas Imagen Freepik

La política migratoria del gobierno de Donald Trump, que comenzó el año pasado con la pausa en el procesamiento de trámites para personas de países considerados de alto riesgo, mantiene en un limbo legal a investigadores y emprendedores. Ciudadanos de 39 naciones, entre ellos Irán, Afganistán y Venezuela, sufren las consecuencias de esta medida. Muchos de ellos no pueden obtener licencias de conducir, seguros médicos ni autorización para trabajar legalmente. Si abandonan el territorio estadounidense, pierden el derecho a regresar.

“Controles adecuados”: el argumento del DHS para justificar la demora en las visas

Greg Siskind, abogado de inmigración en Memphis, criticó el enfoque oficial: “Se trata de hacerles la vida imposible a las personas que están aquí legalmente para que elijan otros países”, afirmó ante la prensa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó estas demoras como una necesidad de realizar controles adecuados, tras denunciar una presunta falta de verificación durante la gestión anterior.

La Dra. Zahra Shokri Varniab posa para una foto el viernes 1° de mayo de 2026 en Palo Alto, California Jeff Chiu - AP

La doctora iraní Zahra Shokri Varniab experimentó los límites de este sistema. Tras presentar una demanda judicial para exigir una resolución, las autoridades revisaron su caso y lo denegaron. Ella sostiene que la negativa fue una represalia directa por acudir a la justicia. Su situación es compleja, ya que los abogados del gobierno argumentaron supuestas inconsistencias en su perfil profesional. En paralelo, otros extranjeros enfrentan carencias económicas severas.

Kaveh Javanshirjavid, un estudiante de doctorado iraní, depende de préstamos y del sueldo de su esposa para pagar el alquiler tras siete años de residencia. “Toda mi vida está en pausa”, reveló Javanshirjavid a AP.

Crisis de escasez de médicos en áreas rurales de EE.UU.

La falta de acceso a autorizaciones laborales impide que estos profesionales desarrollen sus carreras. Mientras tanto, la escasez de médicos en áreas rurales obliga a los pacientes a esperar meses por una consulta especializada.

La nueva excepción intenta corregir este desequilibrio, aunque expertos y abogados advierten que no garantiza la aprobación final de los expedientes ni soluciona el estancamiento migratorio generalizado que afecta a miles de trabajadores altamente calificados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA