La regla del TPS que se aplicaría a los salvadoreños ante el vencimiento del EAD en 2026

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de El Salvador llegó a su fecha de vencimiento prevista, el 9 de septiembre, sin que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunciara su cancelación o renovación. Ante la falta de una resolución, los beneficiarios mantienen sus protecciones migratorias y su autorización para trabajar en EE.UU.

Qué establece la ley sobre la extensión automática del TPS

El escenario actual para El Salvador se relaciona con la Sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que establece un mecanismo de extensión cuando las autoridades no comunican el futuro de una designación con al menos 60 días de anticipación a su vencimiento.

La INA dispone que, ante la falta de una determinación de terminación, la designación se extiende por seis meses. Abogados de inmigración interpretan que, en el caso salvadoreño, ese plazo llevaría la protección hasta el 9 de marzo de 2027, aunque el DHS todavía no publicó una fecha oficial.

La situación, sin embargo, presenta dificultades para quienes necesitan demostrar ante sus empleadores que pueden continuar con sus trabajos.

Aunque la protección migratoria sigue vigente, la falta de instrucciones administrativas actualizadas puede generar diferencias entre la fecha impresa en el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y el período de validez reconocido por la normativa.

“Esa es la parte que es más complicada porque no hay algún documento que el gobierno haya publicado al momento dándoles autoridad para trabajar”, señaló la abogada a Telemundo.

Los salvadoreños con TPS conservarán su autorización de trabajo mientras el gobierno define el futuro del programa Fotomontaje realizado con IA

“El estatuto o llevar una copia de la ley puede mostrar que la normativa les permite trabajar o que se supone que pueden trabajar, pero el gobierno debe actualizar sus sistemas internos para poder verificarlo”, agregó.

Hasta el momento, el DHS confirmó que los salvadoreños que se encuentran en EE.UU. bajo el TPS conservan su protección.

La falta de una comunicación detallada sobre la duración y las condiciones de esa continuidad, no obstante, mantiene a los beneficiarios a la espera de precisiones oficiales.

Cómo pueden demostrar los salvadoreños que su permiso de trabajo sigue vigente

Uno de los inconvenientes se presenta al momento de verificar la autorización laboral. Cuando la fecha que figura en el EAD ya pasó, los trabajadores pueden necesitar documentación adicional para explicar por qué siguen habilitados para desempeñar sus tareas.

Ante la ausencia de instrucciones actualizadas para el formulario I-9 y el sistema E-Verify, especialistas de Seyfarth Shaw LLP recomendaron conservar la comunicación del DHS y Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) que confirma la continuidad de la protección y adjuntarla al expediente de verificación laboral.

Qué ocurriría si Estados Unidos decide cancelar el TPS para El Salvador

La INA establece que una terminación no puede entrar en vigor antes de 60 días desde la publicación del aviso en el Registro Federal y contempla además la fecha de finalización de la extensión vigente cuando esta sea posterior.

Durante ese plazo, los beneficiarios conservarían las protecciones correspondientes y la autorización de empleo , según las condiciones aplicables.

, según las condiciones aplicables. Ese período permitiría evaluar otras alternativas migratorias, como determinadas peticiones familiares o laborales y, cuando corresponda, una solicitud de asilo .

. La posibilidad de acceder a esas vías depende de las circunstancias particulares de la persona y de los requisitos de cada procedimiento.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan que los beneficiarios no esperen hasta una nueva fecha límite para consultar sobre sus opciones. “El tiempo va volando y estas personas deben buscar alternativas para legalizar su estatus, buscar vías permanentes o conocer sus derechos si son citados a la corte de inmigración”, concluyó Ortega.

El DHS todavía no publicó instrucciones específicas para documentar esta situación en el Formulario I-9 y E-Verify Fotomontaje realizado con IA

La incertidumbre afecta a unos 200 mil beneficiarios del TPS

La Alianza Nacional del TPS pidió a la administración Trump que informe qué sucederá con los aproximadamente 200 mil salvadoreños amparados por el programa.

Su coordinador, José Palma, cuestionó que la fecha de vencimiento transcurriera sin una explicación sobre la continuidad de las protecciones ni sobre los próximos pasos del gobierno.

“Quienes reciben el TPS no pueden dormir tranquilos por las consecuencias de esta confusión constante”, señaló Palma en un comunicado. “En muchos estados, la gente está perdiendo sus empleos y su permiso de conducir, y muy pronto, algunos podrían empezar a perder sus hogares”, advirtió.

Mientras el DHS no comunique una decisión definitiva, la situación se regirá por las disposiciones legales aplicables y por las instrucciones que emitan las autoridades.

“No perderemos la esperanza. No abandonaremos la lucha que hemos liderado durante décadas por la igualdad de derechos y el estatus permanente para las familias con TPS”, agregó Palma.