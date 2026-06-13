Green card y ajuste de estatus: el riesgo oculto para quienes deban salir de EE.UU. a una entrevista consular

A partir de la entrada en vigor de los cambios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre la green card, muchos migrantes deberán salir de Estados Unidos para completar el proceso. Sin embargo, la normativa esconde un riesgo, ya que las reglas establecen que cuando una persona sale con un Formulario I-485 pendiente, puede exponerse a que se considere que abandonó su solicitud.

El riesgo oculto sobre la green card para quienes deben salir de EE.UU. a una entrevista consular

El 21 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) modificó ciertas normas que impondrían a un numeroso grupo de solicitantes de beneficios migratorios la obligación de completar sus peticiones fuera de EE.UU. La nueva directriz choca con la regla que exige que las personas con trámites pendientes permanezcan dentro si no cuentan con un permiso especial.

Qué perfiles quedan más expuestos bajo las reglas actuales Imagen ilustrativa generada con IA

En su sitio web oficial, la agencia señala que si un migrante tiene un Formulario I-485 de ajuste de estatus pendiente y sale de EE.UU. sin Advance Parole, se considera que abandonó su solicitud.

“En general, si tiene un Formulario I-485 pendiente y sale de los Estados Unidos sin un documento de libertad condicional anticipada, su solicitud quedará anulada“, explican los funcionarios. En ese sentido, es importante obtener legalmente el permiso antes de salir para completar el proceso.

Otro riesgo corresponde a la regla de presencia ilegal. Esta normativa especifica que una persona puede quedar sujeta a castigos de imposibilidad de reingreso si permaneció en Estados Unidos sin la documentación correspondiente y luego viajó fuera. Se aplica de la siguiente forma:

Tres años : si acumuló más de 180 días de presencia ilegal y luego sale de EE.UU.

: si acumuló de presencia ilegal y luego sale de EE.UU. Diez años: si acumuló un año o más de presencia ilegal y luego sale.

Las herramientas del Uscis para evitar el castigo de reingreso a EE.UU.

En el caso de la regla de presencia ilegal, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios dispone del Formulario I-601A. Este sirve para obtener un perdón provisional por el castigo de tres a diez años.

Los solicitantes deben ser familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales para aplicar al beneficio de la exención. Además, según el Uscis, tienen que reunir los requisitos legales para obtener una visa de inmigrante.

Algunos migrantes pueden evitar la sanción por presencia ilegal acumulada en el país, según el Uscis Imagen generada con IA

Es importante remarcar que el formulario sirve para la exención del castigo por presencia ilegal, pero no para retirar las sanciones por:

Fraude o mentira migratoria

Entradas ilegales múltiples

Órdenes de deportación

Delitos criminales

Otras causales de inadmisibilidad

Qué migrantes pueden viajar sin solicitar un Advance Parole

De acuerdo con el Uscis, existe un grupo limitado de extranjeros que puede salir de EE.UU. mientras su Formulario I-485 permanece pendiente sin necesidad de gestionar un Advance Parole, siempre que conserve un estatus migratorio válido y regrese con la documentación correspondiente. Entre las excepciones figuran:

Titulares de visas H-1B y H-4

Beneficiarios de visas L-1 y L-2

Cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses con visas K-3 y K-4

Cónyuges e hijos de residentes permanentes con visas V-1, V-2 y V-3

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

En el extremo contrario, los grupos que enfrentan mayores riesgos al viajar son: