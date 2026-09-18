El ICE detuvo a una madre y su hija de 6 años que habían sido estafadas: “No se respetaron sus derechos”

Ydienays Dariana Dominguez y su hija Zoeh, de seis años, fueron detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando acudieron a una cita de control migratorio en Charlotte, Carolina del Norte. La madre y la niña, que habían llegado desde Venezuela en 2024 y tenían una solicitud de asilo en trámite, se sintieron estafadas por un supuesto abogado.

Un juez no acudió a su audiencia y terminaron detenidas por el ICE

La detención se produjo después de una serie de hechos que, según Siembra NC, organización que acompaña a la familia, dejaron a las dos sin una oportunidad para presentar su caso de asilo ante un juez. “Estaban haciendo todo lo que deberían hacer. Sin embargo, el error fue por parte de inmigración”, aseguró Andreina Malki, gestora de defensa en la entidad.

Una niña de seis años y su madre fueron detenidas en Charlotte mientras asistían a una cita migratoria rutinaria

Aproximadamente un mes antes de la detención, Ydienays tenía programada junto con su familia una cita ante la corte de inmigración mediante videollamada. La familia se conectó para cumplir con el procedimiento, pero el juez no ingresó a la audiencia.

Después de ese episodio se emitió una orden de deportación. “Al final ella no tuvo la culpa de esto. El juez nunca la quiso atender”, expresó Anderson, padre de Zoeh.

Con el objetivo de impugnar esa decisión, la familia recurrió a una persona que dijo tener capacidad para representarlos ante las autoridades migratorias.

De acuerdo con el relato de representantes de Siembra NC en una conferencia de prensa, retomado por Charlotte Observer, esa persona los engañó y no presentó la apelación que había prometido realizar.

Mientras tanto, Ydienays continuó con las asistencias a sus controles migratorios periódicos junto con su hija, convencida de que el trámite se encontraba en curso. Sin embargo, la situación cambió durante una de esas citas en Charlotte el 14 de septiembre.

Anderson llevó a ambas hasta las oficinas de inmigración y permaneció en el estacionamiento. Después de esperar cerca de una hora sin recibir noticias, regresó a su vivienda.

Poco después, un funcionario del ICE lo llamó para comunicarle que su esposa y su hija fueron retenidas.

Madre e hija fueron deportadas a Venezuela tras ser detenidas por el ICE

Tras permanecer un breve período en un centro de detención en Texas, según lo retomado por Charlotte Observer, ambas fueron enviadas en un vuelo hacia Venezuela. Un integrante de la Guardia Nacional venezolana comunicó a familiares de Ydienays que el avión había aterrizado en el país latino en un aeropuerto ubicado a unas nueve horas de su ciudad de origen.

“No se respetaron sus derechos. Ni siquiera les permitieron despedirse de mí ni decirme si estaban bien o no”, dijo Anderson.

La representante estatal Julia Greenfield participó en la conferencia y cuestionó que la familia fuera expulsada sin tener, según lo planteado por las organizaciones que la acompañan, una instancia efectiva para exponer su solicitud de asilo. Siembra NC sostuvo que el caso plantea dudas sobre el respeto al debido proceso migratorio.

Organizaciones piden apoyo para madre e hija deportadas por el ICE

Zoeh cursaba primer grado en Sugar Creek Charter School y, de acuerdo con la organización, vivía con sus padres en Charlotte desde 2024.

Durante la conferencia, alrededor de 30 personas, entre ellas líderes religiosos, docentes y funcionarios electos, acompañaron el pedido de apoyo para la familia.

Tras permanecer en un centro de detención en Texas, madre e hija fueron enviadas en un vuelo de regreso a Venezuela ICE

Siembra NC busca reunir recursos mediante el Fondo Florece y promover programas de acompañamiento para otras familias que atraviesen procesos migratorios similares. “Puedes unirte a nosotros para exigir que se reabra el caso de Zoeh”, indicó la organización en Facebook.

La entidad también solicita que dirigentes religiosos y funcionarios locales intervengan dentro de sus posibilidades para respaldar las gestiones legales de la familia. Además, convocó a una capacitación virtual prevista para este sábado.

El objetivo es explicar a integrantes de la comunidad cómo pueden acompañar a otras personas que enfrenten situaciones relacionadas con detenciones o procedimientos migratorios.

Anderson, por su parte, señaló que todavía desconoce cuáles serán los próximos pasos para reunirse con su esposa y su hija. También manifestó que mantiene la esperanza de volver a verlas.