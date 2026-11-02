Gavin Newsom, gobernador de California: “Trump tiene un solo manual de estrategia, sin importar el tema: ¡Enviar al ICE!”

La estrategia de deportaciones masivas impulsada por la administración federal de EE.UU. sumó en los últimos meses la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos. A principios de 2026, el gobernador de California, Gavin Newsom, había criticado duramente al presidente Donald Trump por esta medida durante el cierre de gobierno y apuntó: “Tiene un solo manual, sin importar el tema: ¡Enviar a ICE!“.

Qué dijo Gavin Newsom sobre Trump y el primer despliegue del ICE en aeropuertos

En marzo de 2026, el gobernador californiano criticó al presidente por el despliegue de la agencia federal en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos.

La medida fue tomada en el contexto de un cierre parcial del gobierno que afectaba al sector de la aviación nacional por la falta de fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En su cuenta de X, Newsom, gobernador de California, criticó al presidente Trump por el despliegue del ICE en aeropuertos @GavinNewsom

En este escenario, Newsom publicó un mensaje en su cuenta de X en el que culpó a Trump del cierre parcial del gobierno. “Donald Trump tiene un solo manual de estrategia, sin importar el tema o problema: ¡Enviar a ICE! Trump es responsable del cierre del gobierno. Es incompetente —patético", escribió.

El gobernador citó un video de un encuentro con periodistas en el Aeropuerto de Palm Beach. Allí, el presidente agradeció a los agentes del ICE por su compromiso ante el despliegue.

“Quiero agradecer a ICE porque intervinieron con tanta fuerza. Lo harán genial. Y si eso no es suficiente, traeremos a la Guardia Nacional”, advirtió entonces.

ICE y TSA: el intercambio de datos que facilita arrestos en aeropuertos de EE.UU.

Pese a las críticas de la oposición y los grupos defensores de los derechos de migrantes, en los últimos meses, la presencia del ICE en aeropuertos adquirió una nueva dimensión, con arrestos vinculados al intercambio de información de pasajeros con la TSA.

A diferencia de los operativos de principio de año, ahora los funcionarios federales colaboran activamente con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para obtener información de los pasajeros e identificar extranjeros que podrían ser objeto de detenciones.

Hasta el momento, al menos 27 ciudadanos extranjeros fueron detenidos por agentes del ICE en aeropuertos de todo EE.UU. Imagen Ilustrativa generada con IA

Como resultado de esta cooperación, hasta el momento al menos 27 ciudadanos extranjeros fueron detenidos en aeropuertos de todo el país norteamericano, según detalló Los Angeles Times.

“En el aeropuerto es algo muy diferente por el hecho de que es un sitio de intercambio internacional. El gobierno tiene el derecho de detener a personas simplemente para investigar e indagar”, expresó al respecto el abogado Hugo Vera en diálogo con Univision.

Entre los casos documentados se repite un patrón: varios de los detenidos no tenían antecedentes penales y mantenían procesos migratorios pendientes. Uno de los casos más resonantes ocurrió en el aeropuerto Hollywood Burbank, en el condado de Los Ángeles.

Una extranjera rusa, Galina Bobreneva, estaba de paso en el recinto cuando fue arrestada, acusada de permanecer en EE.UU. más tiempo del permitido por su visa y enviada a un centro de detención en el desierto de Mojave durante dos semanas.

Otras detenciones involucran a un becario Fulbright; una pareja de recién casados ​​que contrajo matrimonio con ciudadanos estadounidenses; un ingeniero que espera la prórroga de su visa; una mujer con anemia falciforme que usa silla de ruedas; y un ganador del premio “Profesor del Año”.

Qué recomiendan los abogados a inmigrantes ante controles del ICE en aeropuertos de EE.UU.

Frente a la presencia de los oficiales de inmigración en varios aeropuertos del país norteamericano, Vera enfatizó la importancia de que los extranjeros conozcan sus derechos.

“En primer lugar, hay que asegurarnos de que no vamos a crear una situación donde nos ponemos en peligro por intentar huir o evitar el control. Si nos están parando, hay que frenar. Pero después de eso, hay que entender que tenemos el derecho de mantenernos en silencio y no responder a ninguna pregunta”, remarcó.

Luego, aconsejó no acercarse a un aeropuerto a menos que sea “completamente necesario”, dado que, según sus declaraciones, “es un lugar mucho más peligroso para los inmigrantes”.

Abogado de inmigración recomienda qué hacer ante una detención de ICE

Shannon Shepherd, abogada de inmigración y vicepresidenta de la sección de Chicago de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, señaló que ella y otros abogados están revisando las recomendaciones que les dan a sus clientes.

“Antes decía: ‘Mientras tengas una identificación, puedes viajar dentro de EE.UU.’. Ahora digo lo contrario: ‘Si estás en proceso de cambiar tu estatus migratorio, evita viajar’”, explicó.