El Uscis advierte a los clientes de este bufete de inmigración: su abogada quedó inhabilitada para ejercer

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió una alerta dirigida a inmigrantes tras una decisión que alcanza a la abogada Alexandra Lozano y a su bufete. El 26 de mayo de 2026, la letrada renunció al Colegio de Abogados de Washington en lugar de enfrentar un proceso disciplinario, lo que le impide ejercer de forma permanente en ese estado.

El bufete de abogados que cerró tenía 53 mil casos de inmigración pendientes

El caso afecta a miles de inmigrantes. Según informó Associated Press, el Colegio de Abogados de Washington indicó que la firma de Lozano, La Luz del Camino Legal (antes Alexandra Lozano Immigration Law), tenía su firma registrada en más de 53.000 casos pendientes en el sistema migratorio cuando cerró definitivamente sus actividades el 10 de junio.

El bufete de abogados que cerró tenía 53 mil casos de inmigración pendientes Imagen creada con IA

Las autoridades acusan a la abogada de presentar solicitudes con relatos falsos sobre violencia doméstica y trata de personas para obtener beneficios migratorios, en muchos casos sin el conocimiento de sus propios clientes.

La investigación también reveló que el estudio empleaba a personas en Colombia, México y Argentina que brindaban asesoría legal sin estar autorizadas para ejercer en EE.UU. Exempleados aseguraron que se les pedía inventar historias para fortalecer las solicitudes migratorias.

Como consecuencia, muchos clientes descubrieron las irregularidades durante sus entrevistas con las autoridades y algunos ahora enfrentan procesos de deportación. El 18 de junio, la Junta de Apelaciones de Inmigración suspendió a Lozano de ejercer ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés, que incluye al Uscis), los tribunales de inmigración y la propia Junta.

Qué deben hacer los clientes de Lozano, según el Uscis

Tras el cierre del bufete, las autoridades migratorias recomiendan a los clientes buscar nueva asesoría legal y mantener actualizada su información de contacto para recibir cualquier mensaje de la agencia. Según se detalla en el comunicado oficial, quienes tengan un trámite pendiente ante el Uscis deben informar un cambio de domicilio o correo electrónico para evitar demoras en sus procesos.

Para ello, el Uscis recomienda utilizar la herramienta Enterprise Change of Address (E-COA), disponible en su portal en línea.

El Uscis advirtió a los migrantes en EE.UU. por el cierre de este bufete de abogados Fotomontaje generado con IA

Quienes prefieran retirar su solicitud o petición pueden hacerlo enviando un pedido por escrito a la oficina del Uscis que procesa su caso. Si no saben cuál es, pueden llamar al Centro de Contacto al 800-375-5283 (TTY 800-767-1833).

Además, quienes sean autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), o solicitantes o beneficiarios de estatus T o U, deben seguir un procedimiento de cambio de domicilio específico, detallado en una página separada del sitio de Uscis.

Cómo acceder al expediente y solicitar un reembolso de los honorarios

El Uscis informó que todas las personas que fueron clientes de Alexandra Lozano pueden solicitar una copia de su expediente migratorio mediante una petición bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

El Uscis informó que todas las personas que fueron clientes de Alexandra Lozano pueden solicitar una copia de su expediente Fotomontaje generado con IA

Por su parte, el bufete Luz Legal (no el Uscis) informó que enviará un enlace con una copia del expediente dentro de los próximos 60 días. Además, indicó que ya se revisa cada caso para determinar si corresponde un reembolso de los honorarios.

Sin embargo, el estudio aclaró que, si el caso ya fue presentado ante el gobierno estadounidense, es posible que el cliente no tenga derecho a recibir una devolución del dinero.

Más allá del posible reembolso, el Uscis recomienda que los clientes del bufete busquen cuanto antes un nuevo abogado de inmigración con licencia. Según Associated Press, cientos de personas ya recurren a organizaciones de asistencia legal para corregir los problemas derivados de la gestión de Lozano y continuar sus trámites migratorios.