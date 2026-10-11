El Uscis advierte por los trámites enviados desde el 16 de octubre y el error que puede provocar el rechazo de la solicitud

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió un aviso oficial en el Registro Federal sobre la actualización de sus tarifas para el año fiscal 2027. En ese marco, la agencia advirtió que ajustará los costos de múltiples trámites migratorios a partir del 16 de octubre.

La advertencia del Uscis sobre las solicitudes enviadas desde el 16 de octubre

La notificación del organismo establece que todos los trámites migratorios con matasellos del 16 de octubre de 2026 o posterior deben incluir el pago de las tarifas ajustadas .

. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aplica este incremento anual en cumplimiento del mandato de la ley H.R. 1.

El Uscis advirtió que todos los trámites migratorios con matasellos del 16 de octubre de 2026 o posterior deben incluir el pago de las tarifas ajustadas Imagen creada con IA

Las autoridades federales fijaron esta fecha de inicio para otorgar un margen adecuado al público y adaptar sus peticiones e importes.

al público y adaptar sus peticiones e importes. La agencia mantendrá este criterio de fiscalización en todos sus centros de procesamiento dentro del país.

De acuerdo con el aviso de la agencia, esta actualización regulatoria garantiza que las tarifas de los beneficios mantengan el ritmo de la inflación acumulada durante el período anterior.

Las autoridades del DHS publicaron los detalles del procedimiento en la edición oficial del Registro Federal.

El Uscis lo advirtió: el error en el pago de la tarifa que provoca el rechazo de la solicitud

El error principal que genera el rechazo automático de la solicitud consiste en enviar la petición postmarcada desde el 16 de octubre sin la tarifa exacta ajustada. En esos casos, la agencia devolverá sin procesar cualquier beneficio migratorio que carezca del pago adecuado correspondiente al nuevo año fiscal.

Los solicitantes que adjunten los montos anteriores al 16 de octubre sufrirán la cancelación del trámite y la devolución de sus expedientes.

El organismo advirtió que no otorgará excepciones ni plazos de gracia para las solicitudes que ingresen con pagos incompletos o erróneos.

El Uscis aseguró que los trámites migratorios con matasellos del 16 de octubre de 2026 o posterior sin la tarifa exacta ajustada serán rechazados Imagen creada con IA

El DHS confirmó que esta política de rechazo asegura el cobro equitativo de los costos regulatorios autorizados por el Congreso. Por ello, los usuarios deben verificar los montos vigentes en el portal institucional antes de efectuar el despacho de sus documentos.

La falta de pago de la tarifa correcta impedirá la obtención de la fecha de recepción oficial del trámite. Esto afectará el cómputo de los plazos legales de los solicitantes ante las autoridades migratorias.

Cuánto aumentaron las tarifas de cada trámite para el año fiscal 2027

El ajuste tarifario refleja una subida general del 3,36% que proviene del cálculo de la inflación registrado entre julio de 2025 y julio de 2026. La ley H.R. 1 indica redondear las cifras hacia abajo al múltiplo de 10 dólares más cercano en la mayoría de las solicitudes.

Los principales cambios son:

Solicitud inicial de Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) sube US$10. Pasa de US$560 a US$570.

(EAD, por sus siglas en inglés) sube US$10. Pasa de US$560 a US$570. La tarifa del Formulario I-821 para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) incrementa de US$510 a US$520.

(TPS, por sus siglas en inglés) incrementa de US$510 a US$520. El trámite del Formulario I-131 para el permiso de parole registra un incremento de US$30 para fijarse en un costo total de US$1050.

registra un incremento de US$30 para fijarse en un costo total de US$1050. La tarifa anual para la solicitud de asilo pendiente, Formulario I-589, sube US$3 y alcanza los US$105.

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Otros trámites conservan su valor actual debido a las reglas de redondeo legal que impiden aumentos en ciertos rangos monetarios. La autoridad de inmigración recomienda consultar la tabla oficial de costos antes de emitir cheques o giros postales.