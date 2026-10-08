Es oficial: cambian los precios del Uscis en la solicitud de autorización de trabajo EAD para inmigrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció nuevas tarifas para distintos trámites migratorios correspondientes al año fiscal 2027, entre ellos el del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Los cambios surgen de la actualización prevista por la ley H.R.1 y toman como referencia la evolución de la inflación en Estados Unidos.

Cuánto costará tramitar el permiso de trabajo EAD ante el Uscis

En el caso del permiso de trabajo, el cambio alcanza a determinadas solicitudes iniciales del formulario I-765. En particular, quienes tramiten por primera vez EAD bajo determinadas categorías de asilo, permiso humanitario o Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) deberán pagar US$570, frente a los US$560 anteriores.

El Uscis comunicó un ajuste por inflación en determinadas tarifas migratorias vinculadas a la ley H.R.1 para el año fiscal 2027 Imagen creada con IA

La actualización no modifica todos los valores asociados al formulario I-765. Las renovaciones o extensiones del permiso de trabajo para solicitantes de asilo continuarán con una tarifa de US$275.

Para los casos relacionados con parole y el TPS, el costo de renovación o extensión seguirá en US$280. La aplicación de la fórmula de actualización y las reglas de redondeo establecidas por la legislación no generan un aumento en estos dos trámites.

El ajuste responde a una variación del 3,36% del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) entre julio de 2025 y julio de 2026, de acuerdo con la información publicada en el Registro Federal.

Los nuevos montos comenzarán a regir para las solicitudes que tengan sello postal del 16 de octubre en adelante. El Uscis indicó que los trámites presentados desde esa fecha deberán incluir el importe correspondiente a la nueva tarifa y los formularios acompañados por un pago inferior al requerido serán rechazados.

Cómo se calcula el aumento de las tarifas del Uscis

La normativa establece que, para la mayoría de los trámites alcanzados, el resultado de aplicar la inflación debe redondearse hacia abajo al múltiplo de 10 más cercano. Así, una tarifa de US$560, luego de incorporar el 3,36%, alcanza US$578,82 y queda establecida en US$570.

Esta metodología explica por qué algunos trámites no registran modificaciones. Por ejemplo, el aumento sobre una tarifa de US$280 llevaría el valor a US$289,41, pero al aplicar el redondeo hacia abajo no se alcanza el siguiente múltiplo de 10 y el importe permanece en US$280.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Tarifas del Uscis: otros trámites de inmigración aumentarán desde octubre

Los siguientes trámites también verán un incremento:

La tarifa correspondiente al permiso humanitario de inmigración asociado al formulario I-131 aumentará de US$1020 a US$1050 .

aumentará de US$1020 a . También se modifica el costo del formulario I-821 para solicitar el TPS, que pasará de US$510 a US$520.

El Uscis también aplicó cambios sobre el formulario I-765 Imagen ilustrativa generada con IA

Otros importes permanecerán sin cambios:

La tarifa inicial del formulario I-589 continuará en US$100 .

continuará en . El formulario I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales ( SIJ , por sus siglas en inglés) seguirá en US$250 .

para Jóvenes Inmigrantes Especiales ( , por sus siglas en inglés) seguirá en . El registro I-94 mantendrá su tarifa de US$24.

El Uscis también actualizó instrucciones para el formulario I-765

Además de las tarifas, el Uscis introdujo modificaciones recientes relacionadas con la presentación del formulario I-765. El 7 de octubre actualizó las direcciones utilizadas para el envío postal directo de estas solicitudes.

La agencia estableció un período de transición de 30 días. Durante ese lapso, los formularios enviados a las direcciones anteriores y con sello postal hasta el 9 de noviembre serán aceptados.

También existe una indicación sobre la versión del formulario que debe utilizarse. Debido a una orden judicial emitida el 14 de septiembre por un tribunal federal de Massachusetts, el Uscis acepta la edición del 21 de agosto de 2025 del I-765 y rechaza la versión fechada el 15 de septiembre de 2026.