Nuevo tarifario del Uscis 2027: cambian los montos para asilo, permiso de trabajo, TPS y parole en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizará desde el 16 de octubre los montos de determinadas tasas migratorias para el año fiscal 2027. El cambio responde al ajuste por inflación previsto en la Ley H.R. 1 y alcanza, entre otros trámites, al asilo, el permiso de trabajo, el TPS y el parole.

¿Qué trámites alcanzan las nuevas tarifas del Uscis en 2027?

La actualización comprende la tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes, la libertad condicional de inmigración o parole, determinadas solicitudes iniciales de autorización de empleo y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Los nuevos importes se aplicarán a las presentaciones con matasellos del 16 de octubre o una fecha posterior.

Las nuevas tarifas se aplicarán a las presentaciones con matasellos del 16 de octubre de 2026 o posterior Fotomontaje realizado con IA

¿Cuánto aumentan las tarifas de asilo, permiso de trabajo y parole?

La tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes pasa de US$102 a US$105, lo que representa un incremento de US$3. Este importe no debe confundirse con la tasa inicial para presentar el Formulario I-589, que permanece en US$100.

Cómo pagar un formulario de Uscis

La tasa de inmigración por parole vinculada a determinados casos tramitados mediante el Formulario I-131 aumenta de US$1020 a US$1050. Este cargo no equivale a la tarifa general por presentar el formulario: se aplica cuando se concede efectivamente el parole, salvo las excepciones previstas por la ley.

A su vez, aumentan determinadas solicitudes iniciales del Formulario I-765, pero no todas las categorías ni las renovaciones quedan alcanzadas por el incremento. El costo sube de US$560 a US$570.

Ese monto comprende ciertas solicitudes iniciales de Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), entre ellas las vinculadas con solicitantes de asilo, parole y TPS.

¿Cuánto costará solicitar el TPS con las nuevas tarifas del Uscis?

El Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, también queda alcanzado por la actualización. Su costo pasa de US$510 a US$520 desde el 16 de octubre.

La autorización de empleo vinculada con el TPS se cobra por separado. Para una solicitud inicial comprendida en el anuncio, el nuevo importe será de US$570, frente a los US$560 anteriores.

Los cambios alcanzan trámites vinculados con asilo, parole, permisos de trabajo y TPS Fotomontaje realizado con IA

¿Por qué cambian las tarifas del Uscis para el año fiscal 2027?

Uscis publicó el 22 de julio de 2025 un aviso en el Registro Federal para implementar las tasas migratorias previstas en la Ley H.R. 1. La normativa dispone que, desde el año fiscal 2026 y en los ejercicios posteriores, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debe actualizar por inflación determinados cargos.

Según el aviso oficial para el año fiscal 2027, el cálculo se realiza a partir de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés), elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).

Para esta actualización, el DHS comparó el índice de julio de 2025, que fue de 323,048 puntos, con el de julio de 2026, que alcanzó 333,918. Esa diferencia equivale a un aumento aproximado del 3,36%.

Ese porcentaje se aplica sobre las tarifas vigentes del año fiscal anterior, pero el resultado final no se traslada de manera exacta a cada trámite. La Ley H.R. 1 establece reglas específicas de redondeo: en la mayoría de los casos, el nuevo valor se reduce al múltiplo de US$10 inmediatamente inferior, mientras que la tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes se redondea hacia abajo al dólar entero.