En Miami-Dade: la alcaldesa cerraría una oficina clave para los inmigrantes que aplican a la ciudadanía americana

En un giro inesperado, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha propuesto la eliminación de la Oficina de Nuevos Estadounidenses, una entidad que ella misma impulsó cuando era comisionada del condado. Esta oficina, dedicada a asistir a los inmigrantes en el proceso de naturalización, se encuentra ahora en la mira debido a un déficit presupuestario de US$402 millones que enfrenta el condado.

La propuesta que eliminaría la Oficina de Nuevos Estadounidenses

Según documentos presupuestarios obtenidos por Miami Herald, la propuesta forma parte de un paquete de recortes de gastos, despidos y aumentos de tarifas que Levine Cava presentará para el presupuesto de 2026. La justificación detrás de esta medida es la necesidad de equilibrar un presupuesto de US$3600 millones, destinado a servicios esenciales como policía, cárceles y parques, que dependen principalmente de los impuestos a la propiedad.

La propuesta de Daniella Levine Cava forma parte de un paquete de recortes de gastos, despidos y aumentos de tarifas

La Oficina de Nuevos Estadounidenses (Office of New Americans, en inglés), que cuenta con cuatro empleados y un presupuesto asignado desde 2022, tiene como misión “ayudar a los inmigrantes legales a completar su proceso hacia la ciudadanía”. Se estima que este año, el personal de la oficina procesará aproximadamente 2,400 solicitudes de asistencia. Sin embargo, los documentos presupuestarios no especifican cuánto dinero se ahorraría Miami-Dade con el cierre de esta oficina, ni si Levine Cava tiene planes para fusionar sus funciones con otras dependencias del condado.

La Oficina de Nuevos Estadounidenses tiene como fin “ayudar a los inmigrantes legales a completar su proceso hacia la ciudadanía” freepik

Además de la Oficina de Nuevos Estadounidenses, otros servicios sociales también se verán afectados. La rama de servicios sociales del condado sufrirá una reducción significativa, con la fusión de Acción Comunitaria y Servicios Humanos con Servicios Juveniles. Esta reestructuración resultará en la eliminación de 62 puestos de trabajo de los aproximadamente 770 que tienen en sus presupuestos actuales.

El cierre de otras oficinas en Miami-Dade

Otros recortes propuestos incluyen la eliminación de la Oficina de Innovación y Desarrollo Económico, que alberga la oficina de cine del condado y una iniciativa de Levine Cava para fomentar empleos ambientalistas; la reducción de 37 puestos de trabajo en parques; el cierre de la Oficina de Seguridad Vecinal, una iniciativa para abordar la violencia armada; y la suspensión de la financiación de las subvenciones para pequeñas empresas familiares, que cuestan alrededor de un millón de dólares al año.

Oficina de Nuevos Estadounidenses (Office of New Americans, en inglés) se ubica en Miami-Dade Facebook Uscis

En un comunicado, Levine Cava expresó su descontento con los recortes que se dispone a proponer: “Hemos tomado decisiones difíciles. Hemos analizado todos los departamentos para maximizar el valor de cada dólar de los contribuyentes. La próxima semana propondremos un presupuesto que siga brindando los servicios básicos que los residentes necesitan y merecen”.

La Junta de Comisionados del Condado, que ha estado asistiendo a reuniones informativas sobre el presupuesto con la alcaldesa, votará sobre el presupuesto final en septiembre. La propuesta de Levine Cava ha generado controversia, especialmente por la eliminación de la Oficina de Nuevos Estadounidenses, considerando su anterior apoyo a la iniciativa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.