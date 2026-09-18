Ernestina Pavlovsky, personal trainer argentina detenida por el ICE: “Espero encontrar la manera de regresar algún día”

Ernestina “Tina” Pavlovsky, la argentina detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), decidió solicitar una salida voluntaria de Estados Unidos después de más de un mes bajo custodia. La personal trainer de 33 años vivió durante 13 años en Aspen, Colorado, y manifestó su ilusión de volver a la ciudad donde construyó su vida.

Qué dijo Ernestina Pavlovsky sobre su posible regreso a Aspen

Según publicó Aspen Daily News, Pavlovsky envió desde el centro de detención de Laredo, Texas, un mensaje para sus amigos y las personas que la apoyaron durante su caso. Allí, expresó: “La magia de este lugar y de su gente nunca me abandonará. Y espero encontrar la manera de regresar algún día”.

La personal trainer argentina solicitó una salida voluntaria después de más de un mes bajo custodia migratoria Instagram @ernestinamishenkapavlovsky

La argentina también definió Aspen como su hogar y destacó el acompañamiento que recibió de la comunidad. Pavlovsky ingresó legalmente a EE.UU. con una visa de turista hace más de una década, pero en la actualidad carece de autorización migratoria porque ese permiso venció, de acuerdo con el medio.

El ICE la arrestó el 1° de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami. Pavlovsky estaba por abordar un vuelo hacia Colorado después de una visita familiar en Florida.

Por qué Ernestina Pavlovsky pidió la salida voluntaria de EE.UU.

Durante las primeras semanas bajo custodia, Pavlovsky buscó continuar su disputa para permanecer en EE.UU. Su familia y sus amigos reunieron más de 50.000 dólares para cubrir gastos legales y necesidades básicas durante su permanencia en el centro.

La situación cambió antes de la audiencia judicial del 1° de septiembre. De acuerdo con Aspen Daily News, Pavlovsky llamó a su prometido, Cody Kosinski, y le comunicó su decisión de solicitar una salida voluntaria. “Me dijo que ya no podía estar aquí”, contó el hombre sobre la conversación.

Amigos y familiares de Pavlovsky reunieron más de US$50.000 para afrontar gastos legales y cubrir sus necesidades básicas Instagram

Su entorno evaluaba otras opciones. Mariah Lee, amiga cercana de Pavlovsky, explicó que el nuevo abogado podía solicitar más tiempo para preparar el caso.

También analizaban la presentación de un recurso de habeas corpus para cuestionar la legalidad de su permanencia bajo custodia.

Pavlovsky optó finalmente por abandonar el país norteamericano. Un juez aceptó el pedido y, según el relato de Kosinski, le indicó que debía comprar un pasaje con destino a la Argentina antes del 14 de septiembre. Hasta el momento, no trascendió información que confirmara que Pavlovsky hubiera abandonado EE.UU.

Cómo eran las condiciones de Pavlovsky en el centro del ICE

Las condiciones del centro de detención también tuvieron peso en su decisión. Pavlovsky le describió a su prometido problemas de higiene, presencia de moho y dificultades para descansar durante la noche.

“Los guardias patrullan durante toda la noche, y ella está ansiosa porque no sabe cuándo la llevarán al aeropuerto o si la trasladarán a otro centro de detención”, declaró Kosinski. También contó que, de acuerdo con Pavlovsky, algunas mujeres gritaban por la noche y que ella dormía apenas dos o tres horas.

La personal trainer también manifestó desconfianza sobre el agua y la comida. Por ese motivo, compraba parte de lo que consumía en la tienda del establecimiento, donde podía adquirir productos una vez por semana.

Pese a esas circunstancias, sus allegados señalaron que Pavlovsky ayudaba a otras mujeres bajo custodia. La argentina compartía dinero de su cuenta para compras y permitía que otras internas utilizaran fondos de su cuenta de comunicaciones para llamar a sus familias.

El apoyo de Aspen a Pavlovsky durante la detención en un centro del ICE

Pavlovsky también dedicó parte de su mensaje a las personas que la acompañaron desde Colorado. Lee explicó que la argentina consideraba a la comunidad de Aspen como su familia y destacó la importancia que tuvo ese respaldo durante las semanas bajo custodia.

Un juez aceptó el pedido de Pavlovsky para abandonar Estados Unidos, pero el ICE debía determinar la fecha de su traslado Instagram

Kosinski expresó preocupación por el estado físico de su prometida. Según declaró a Aspen Daily News, Pavlovsky sentía que su cuerpo no podía permanecer mucho más tiempo bajo esas condiciones.

Su entorno también comenzó a analizar qué ocurrirá con sus vínculos personales tras la salida de EE.UU. Kosinski señaló que hablará con Pavlovsky sobre el futuro de la relación cuando ella recupere la libertad.

Lee, por su parte, manifestó su intención de mantener el contacto y visitarla sin importar dónde resida.

Cómo trasladó el ICE a Ernestina Pavlovsky desde Miami hasta Texas

Después del arresto en Miami, las autoridades trasladaron a Pavlovsky primero a un establecimiento del ICE en Florida. Más tarde fue enviada a otro centro y posteriormente trasladada hasta Laredo, Texas.

Según pudo reconstruir LA NACION, antes de uno de esos movimientos le colocaron grilletes en las muñecas, la cintura y los tobillos. Después pasó varias horas en un ómnibus y finalmente viajó en avión hasta el centro operado por CoreCivic en Laredo.

Tras la aprobación del pedido de salida voluntaria, persistió la incertidumbre sobre la fecha concreta de regreso. El juez le había indicado que debía comprar un pasaje a la Argentina antes del 14 de septiembre.

Sin embargo, según Kosinski, agentes del ICE le advirtieron que podían mantenerla bajo custodia durante el resto del mes y que la agencia definiría cuándo sería trasladada al aeropuerto.