Es ciudadana estadounidense y abogada de inmigración, pero el DHS le ordenó que se autodeporte: “Tenía miedo”

Harriet Steele, es una abogada de inmigración y ciudadana estadounidense. Pese a ello, la joven nacida en Los Ángeles, recibió hace poco más de dos semanas un correo electrónico que consideró amenazante: una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que le ordenaba que abandonara Estados Unidos en un plazo de siete días. “Tenía miedo”, admitió.

El mensaje intimidante que recibió la ciudadana estadounidense del DHS

Steele relató a KTLA que el 10 de abril recibió un correo electrónico del DHS con la siguiente frase: “Es hora de que abandones los Estados Unidos”. La abogada dijo que si bien ella es ciudadana estadounidense, el mensaje le generó confusión. “Me sorprendí cuando lo leí por primera vez”, dijo.

Harriet Steele, abogada de inmigración estadounidense recibió una orden del DHS para dejar EE.UU. Captura TV Univision

El texto, agregó la litigante, le resultó amenazante, ya que le solicitaba “salir de inmediato por su cuenta” del país y le advertía que si intentaba “permanecer en EE.UU., el gobierno federal la encontraría”. Pero eso no era todo. Además, el correo mencionaba que el destinatario podría enfrentar “procesos penales, multas civiles y otras sanciones” si no cumplía con la orden de salida.

Tras el impacto, la abogada notó que el correo no incluía información que identificara claramente al destinatario. Esto la llevó a pensar que tal vez el correo estaba destinado a uno de sus representados. “Tenía miedo que haya sido para alguno de mis clientes, pero no era posible porque no tengo clientes que hayan entrado al país con la vía del parole humanitario, como afirmaba el texto", le explicó Steele a Univision.

“Me imagino que sería aterrador para alguien que, a diferencia de mí, no tiene el privilegio de haber estudiado derecho, de ser ciudadana estadounidense nacida en Estados Unidos de padres estadounidenses”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dejó atónita a un abogada DHS

¿Un error en el sistema de notificaciones del DHS?

El caso de Steele no es aislado. En las últimas semanas, otros abogados de inmigración estadounidenses recibieron las mismas notificaciones. En un comunicado enviado Los Angeles Times, el DHS explicó que el error en estas comunicaciones pudo haberse originado en que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) utiliza los correos electrónicos proporcionados por los inmigrantes para enviar notificaciones.

“Si el extranjero proporcionó un correo electrónico no personal, como el de un ciudadano estadounidense, es posible que se hayan enviado notificaciones a destinatarios no deseados”, argumentó la agencia, que aseguró que “la CBP monitorea las comunicaciones y abordará cualquier problema caso por caso”.

El correo que recibió la abogada de inmigración Captura de video de Univision

Al margen de que se trate de un error, Steele consideró que el hecho genera temor entre las comunidades de migrantes a las que asiste. “Creo que esto está en línea con muchas de las políticas que hemos visto en los últimos tres meses, que son caóticas e intimidantes y están destinadas a intimidar a las personas para que se autodeporten”, dijo.

“Me horroriza pensar que alguien, ciudadano estadounidense o no, pueda recibir un correo electrónico como este”, remarcó.

Esta situación la llevó a reafirmar su compromiso de defender a migrantes en situaciones vulnerables. “No me voy a dejar intimidar. Seguiré en la organización donde trabajo como asesor público y con los clientes en las comunidades a las que servimos”, aseguró.