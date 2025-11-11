Es cubano y tramitaba su residencia por la ley de ajuste en Florida, pero igual fue deportado por el ICE

El 6 de noviembre Cuba recibió un vuelo con 232 migrantes con estatus irregular en Estados Unidos. Entre los deportados se ubicaba Yuniel Abreu Campos, un cubano que estaba por tramitar su residencia por la ley de ajuste cubano cuando fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El caso de Yuniel Abreu Campos, el cubano deportado por el ICE

Yuniel Abreu Campos ingresó a EE.UU. en 2022 a través de la frontera. Contaba con el documento I-220A, otorgado a los extranjeros que fueron sometidos a un proceso de deportación, mientras avanzaba su proceso migratorio, según consignó un reporte de Univision 23.

Cuando asistió a su primera audiencia, el juez de inmigración desestimó su caso. Poco después, fue detenido por agentes del ICE y trasladado hacia el centro de detención de Krome y, posteriormente, a otra prisión en Luisiana, donde estuvo por más de cinco meses.

“Cometieron muchas injusticias porque no siguieron el debido proceso”, detalló Campos en diálogo con Univision. “Cuando fui a la primera corte ante un juez, me desestimaron el caso y ahí me detuvieron”, agregó.

De acuerdo con la abogada del cubano, Lissette Tocado, la deportación se produjo a pesar de que el migrante contaba con dos apelaciones pendientes frente a la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA, por sus siglas en inglés).

Yuniel contaba con dos apelaciones pendientes previo a su deportación Flickr/ICE - Flickr/ICE

“Yuniel contaba con una apelación pendiente con la junta de apelaciones, así que ellos tienen que esperar la decisión, decidir si lo van a expulsar o no. A él lo deportaron arbitrariamente y ahora está en Cuba”, explicó la letrada.

Campos se encuentra actualmente en Cuba, mientras que en EE.UU. quedó su pareja, Yeni Fernández, y los hijos de esta, quiénes dependían del trabajo del cubano. Pese a su deportación, Lissette Tocado mantiene la esperanza de que si ganan las apelaciones Yuniel aún pueda retornar a Estados Unidos, aunque reconoce que esto se ve “muy difícil bajo el actual clima migratorio”.

Yuniel se encuentra en Cuba y su familia se mantiene en EE.UU. con esperanzas de que pueda regresar Univision 23

“La abogada me dijo que mantiene la esperanza de que Yuniel pueda retornar a Estados Unidos si gana las apelaciones, aunque lo ve muy difícil en ese contexto”, dijo Yeni.

El caso de otros cubanos detenidos y deportados de EE.UU.

Campos se une a la lista de 1376 cubanos deportados por EE.UU. este año, según las autoridades cubanas. Uno de los casos más conocidos fue el de Antonio Lopetegui, un cubano que fue detenido por agentes de inmigración por el robo de 1018 dólares de una tarjeta de crédito cuando era adolescente.

Antonio Lopetegui, un cubano que fue detenido por agentes de inmigración por el robo de 1018 dólares de una tarjeta de crédito cuando era adolescente Facebook: Antonio Lopetegui

La historia de Lopetegui comienza en 2014, cuando planeó un viaje a Cuba con su esposa para presentar al primero de sus hijos a la familia. Al regresar de la isla, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) lo detuvo en el aeropuerto de Miami y le informó que tenía un caso pendiente con inmigración.

Durante todo este tiempo, el matrimonio contrató a seis abogados, pero ninguno logró regularizar su situación. Este año, al presentarse ante la CBP, Lopetegui terminó en manos del ICE.

“Siento mucho su ausencia, especialmente en cada decisión y en cada noche de desvelo. Ya no recuerdo lo que es dormir una noche completa. Es duro despertarme y ver que el otro lado de la cama sigue vacío”, comentó Jessica Ruiz, la esposa del cubano.