“El ICE ha llegado”: la alarma en Oregon por detenciones violentas de migrantes y la denuncia contra la policía local
Organizaciones comunitarias denunciaron un aumento de los operativos de control migratorio en Eugene, Cottage Grove y sus alrededores
- 3 minutos de lectura'
El auditor policial independiente de la ciudad de Eugene, en Oregon, planea investigar si el Departamento de Policía local colaboró con las autoridades federales en actividades de control migratorio coordinadas a principios de noviembre.
La investigación en Oregon que involucra al ICE
La investigación fue confirmada por Craig Renetzky, auditor policial del condado, quien aseguró que varios miembros de la comunidad presentaron quejas formales sobre la presencia del Departamento de Policía local en los controles coordinados por agentes de migración.
“Tomamos estos informes muy en serio y ahora estamos en las etapas iniciales de las investigaciones para determinar qué ocurrió y si hubo alguna participación de la policía de Eugene. Llevaremos a cabo una investigación completa y exhaustiva”, informó Renetzky, según consignó KVAL 13.
Poco después de conocerse el inicio de la investigación, Melinda McLaughlin (portavoz de la policía de Eugene), declaró a la estación de radio KLCC en un correo electrónico que el departamento cumplió con las políticas santuario de Oregon.
“El Departamento de Policía de Eugene no tiene nada que ver con inmigración ni con las redadas”, escribió McLaughlin. “Las fotos y los videos que se comparten en las redes sociales claramente no son de agentes de la Policía de Eugene. Agradecemos cualquier escrutinio con un auditor policial para que cualquier inquietud pueda ser revisada de forma independiente”, agregó.
Las últimas redadas en Oregon
Organizaciones informaron un aumento en el condado de Lane de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 6 de noviembre. Elliot Harwell, portavoz de Trans Alliance of Lane County, sostuvo que al menos 11 personas habían sido detenidas en todo el condado hasta las 16 hs de ese día.
“ICE ha llegado, y las escenas que hemos visto en Chicago se están repitiendo en Eugene, Springfield y Cottage Grove", dijo Elliot Harwell. “La gente debe estar preparada para ver cómo se llevan a miembros de su comunidad, y deben estar preparados para luchar contra ello con todas sus fuerzas”, agregó.
Serena Gilbert, residente de Eugene, dijo que el miércoles por la mañana vio a tres coches sin distintivos con luces rojas y azules intermitentes seguir a un camión de jardinería y sacarlo de la carretera. Los agentes- según su testimonio- salieron y detuvieron a los hombres del vehículo.
“Fue desgarrador, porque sé que estas personas tienen familias”, dijo Gilbert, en diálogo con KLCC. “Y en todo Estados Unidos, la gente desaparece y sus familiares no pueden encontrarla durante mucho tiempo”.
Un día después de conocerse las detenciones, un grupo de funcionarios estatales emitieron un comunicado en rechazo a las redadas.
“Nos alarman las acciones llevadas a cabo ayer por ICE en el condado de Lane, que incluyeron la detención violenta de varios residentes de Oregon, y los continuos informes de personas que no reciben sus derechos constitucionales al debido proceso y a la representación legal”, estipuló la declaración conjunta, según consignó Lookout Eugene Springfield.
