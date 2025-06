Es mexicana, vive en Nueva York y trabaja como psicóloga con migrantes que piden asilo: “Temen a la deportación”

Las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos traen consigo muchas dudas e incertidumbre entre los extranjeros que habitan en el país. El fin de las protecciones, como el Programa de Libertad Condicional para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV, por sus siglas en inglés) o los “cierres administrativos” en los casos de asilo son algunos de los factores que impactan en la salud mental de la comunidad migrante. Una especialista que trabaja con este grupo contó a LA NACION cuáles son sus principales miedos en la era Trump.

El lado B de los migrantes en Estados Unidos

La psicoterapeuta mexicana Brenda Punsky, quien trabaja actualmente en Nueva York, dialogó con LA NACION para ofrecer un análisis acerca de los traumas o situaciones que enfrentan los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.

Punsky, que es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana (México) y tiene una maestría en Trabajo Social Clínico en la Universidad de Nueva York (NYU), ofrece servicios como la terapia individual o familiar a migrantes, en su mayoría en busca de asilo. También realiza evaluaciones de salud mental en apoyo a casos migratorios y capacitaciones sobre cómo ayudar a esta comunidad.

Punsky ofrece servicios médicos, de salud mental y legales, a menores inmigrantes no acompañados, así como a familias migrantes solicitantes de asilo Brenda Punsky

¿Cuáles son los estresores o temores que percibes en tus pacientes que solicitan asilo en EE.UU.?

Es importante hacer una distinción entre los niños y los adultos, así que te hablo primero de los menores no acompañados (aquellos que cruzan la frontera de Estados Unidos antes de cumplir los 18 años sin sus padres biológicos o guardián legal).

Estos menores llegan a Estados Unidos y algunos se reencuentran con su familia, que ya estaban ahí, o con alguien que han visto tres veces en su vida. Basándonos en la relación que hayan tenido antes con esta persona con la que ahora van a convivir, se va a poder entender el tipo de estrés que van a tener en su nuevo hogar.

Punsky aseveró que el reencuentro de una persona con un familiar desconocido puede ser un estresor durante su proceso migratorio Pexels

El hecho de empezar a vivir con alguien que no conocías genera mucho estrés. Pero también mudarse con alguien que ya conocías, como la familia biológica, puede ser muy estresante porque como que las expectativas tanto de los padres como de los hijos de la reunificación pueden ser muy diferentes.

También puede haber estrés financiero, inseguridad por la comida o la casa, o el temor a ser deportados. Todos le tienen miedo a la deportación. Sin embargo, en los adultos es uno de los temores más comunes, junto con el choque de una nueva cultura con diferente comida, ropa, estilo o clima; y la discriminación o el estigma que viene con el ser migrante.

¿Los trámites migratorios también forman parte de estos estresores?

Es una combinación. Pero creo que hay muchísimo desconocimiento de qué es lo que hay que hacer. Las leyes migratorias en Estados Unidos son supercomplicadas, no es un proceso que sigues paso a paso. Son muy rebuscados incluso para abogados migratorios.

Los trámites migratorios son un estresor presente entre los migrantes por la falta de desconocimiento Eric Gay - AP

Entonces imagínate, llegas a Estados Unidos, no sabes ni el idioma ni cuál es el proceso. Mucha gente no sabe que hay una fecha límite de un año a partir de que uno entra a país para meter la aplicación de asilo y hay mucha gente que lo desconoce. Es normal que la gente no lo sepa y viene en parte por el trauma que tiene.

Los gobiernos de Joe Biden y Donald Trump: de “promesas incumplidas” al plan de deportación masiva

Brenda Punsky hizo un recuento de los casos que atendió y comparó la gestión del expresidente Joe Biden en sus últimos dos años con el segundo mandato de Donald Trump.

¿Cómo fue tu trabajo durante los dos últimos años de Biden y qué diferencias notaste con la administración actual de Trump?

¡Sí que cambió! [sus evaluaciones entre las dos administraciones]. Te diría que cambió dentro de la administración de Biden. Al principio y al final era diferente también.

Los últimos dos años de Biden estuvieron marcados por una narrativa pública un poco más compasiva. Trataba de deshacerse del daño causado por la primera administración Trump.

Joe Biden quiso revertir las políticas migratorias del primer mandato de Donald Trump. Sin embargo, no cumplió con varias promesas en este sector Stephanie Scarbrough - AP

Sin embargo, varias de las promesas que él hizo se quedaron en eso, promesas. Entonces, se generó muchísima incertidumbre y desconfianza. Aunque la administración Biden hizo promesas públicas para reformar el sistema de asilo y hacerlo más humano, en la práctica, muchas de las promesas no se tradujeron en mejoras reales para los migrantes.

Durante esos años, yo vi en mis pacientes, que acompañaba en la terapia desde que tramitaban la aplicación de asilo hasta que años después que tenían su audiencia, si les daban el asilo o un cierre administrativo, esto último quiere decir: “No te vamos a deportar, pero tampoco a dar el asilo. Vamos a meter tu caso en el cajón y ahí se va a quedar”.

Durante el final de la Administración Biden observé numerosos casos de mis pacientes afectados con este cierre administrativo. Y lo que pasa ahora con la administración Trump es que se le comunicó al sistema judicial que esos expedientes archivados deben ser reabiertos y procesados, con tendencia a denegar el asilo.

Donald Trump buscaría cerrar aquellos casos de solicitud de asilo con "cierre administrativo" que no cuenten con mucho sustento Alex Brandon - AP

Una de las cosas que instruyó Trump es “La Petición”, un término legal que significa que si los jueves en una primera mirada no ven el caso muy fuerte, pueden negarles el asilo sin derecho de audiencia.

¿Y estas denegaciones sin derecho a audiencia las ves con más frecuencia entre tus pacientes?

Por suerte, no. Pero si sé que está pasando mucho. Esa es una de las muchas razones por las cuales todos los abogados reclaman que no se les permite a sus clientes un proceso legal.

El síndrome de Ulises, una afección cada vez más presente entre los migrantes

Punsky también proporcionó información sobre el síndrome de Ulises, un conjunto de síntomas de estrés crónico que experimentan las personas ante los desafíos de la migración y cómo afecta a esta comunidad en Estados Unidos.

Con base en tus evaluaciones y experiencia con la comunidad migrante, ¿cómo se puede definir el síndrome de Ulises?

¿Por dónde empezar? Este síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple no es un diagnóstico formal ni un trastorno mental, es un cuadro intenso de estrés donde se presentan síntomas que se parecen mucho a trastornos depresivos o ansiosos, pero está conectado de forma directa con las condiciones migratorias extremas.

El Síndrome de Ulises no es un trastorno formal, pero sí un acúmulo de sintomatologías que forman parte de diferentes trastornos iStock

No responde a un evento traumático, sino al proceso migratorio como tal. Por lo tanto, no es un diagnóstico, pero sí tiene características de un trastorno.

¿El síndrome de Ulises sería un acumulado de diferentes sintomatologías de otros trastornos?

Sí. Me parece que el síndrome es como que se tienen varios de estos síntomas sin llegar a tener lo necesario para calificar como trastorno.

¿Cuál es el grupo más vulnerable a sufrir este síndrome?

Por mi experiencia, no he trabajado nunca con un migrante que no tenga varias experiencias traumáticas en su país de origen. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? No sé, es buena pregunta. Quizás las personas que tengan un mayor historial de traumas y quienes tengan menos recursos sociales o emocionales para lidiar con los estresores en su nueva vida en Estados Unidos.

Las personas que cuenten con un mayor historial de traumas y estresores que no han podido resolver tienen mayores probabilidades de sufrir el síndrome Shutterstock

¿Crees que este tipo de síntomas se hayan incrementado durante las últimas políticas migratorias de Trump?

Sí, creo que con esta administración hay un aumento en los síntomas. Y no solo los que componen el síndrome, sino los otros trastornos comunes como el estrés postraumático, la ansiedad y el trauma complejo.

De acuerdo con Punsky, hay un incremento en los síntomas de trastornos en la población migrante desde que inició el segundo mandato de Donald Trump AMID FARAHI - AFP

Los miedos se han incrementado muchísimo, no solo para ellos, sino para la sociedad en general, para las personas que trabajamos con esta población. Estos síntomas los vemos nosotros mismos, síntomas de depresión, de ansiedad. Entonces imagínate, si eso es para nosotros, ¿cómo será para ellos mismos que son los que más en peligro?

En mi red de otros profesionales que trabajan con migrantes, desde el punto de vista de salud mental o médico o legal, confirman que el nivel de ansiedad y de depresión ha incrementado.

Los migrantes y las duras políticas de Trump: “Quizás no sea lo más difícil que han vivido”

Brenda Punsky goza más de una década de experiencia en el área de terapias para la comunidad migrante en Estados Unidos. Por eso, aconseja a dicha población a mantener la calma en medio del endurecimiento de las políticas migratorias.

¿Qué consejo le darías a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos para transitar su proceso de la mejor manera?

Yo diría tener paciencia y aferrarse a lo que les sirva para mantener las esperanzas y la fuerza. La razón de esto es que es una población resiliente, con una mentalidad de seguir adelante, de trabajar.

Han vivido tantas cosas difíciles a lo largo de su vida que bueno. Esto es algo muy difícil, pero no sé, quizás no sea lo más difícil que han vivido a comparación de sus demás experiencias.