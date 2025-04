Es migrante, pero tiene ciudadanía de EE.UU. y relató cómo CBP lo detuvo cuando volvió de Canadá: “Me sentí un intruso”

El abogado Bachir Atallah, ciudadano estadounidense y residente en el estado de New Hampshire, fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) al intentar reingresar al país tras una breve visita a Canadá. Pese a que tenía su documentación en regla, los funcionarios lo retuvieron durante varias horas en un puesto fronterizo de Vermont. Le colocaron grilletes, lo separaron de su pareja y lo condujeron a un espacio de detención. No recibió explicaciones formales sobre las causas de esa intervención. La experiencia encendió alarmas en sectores jurídicos, donde preocupa el posible abuso de autoridad y la falta de garantías para quienes poseen nacionalidad estadounidense adquirida por naturalización.

Migrante con ciudadanía revela detención de la CBP al regresar de Canadá

Atallah nació fuera de los Estados Unidos, pero después de radicarse en ese país regularizó su situación mediante los procedimientos legales correspondientes, según relató NBC Boston. Completó su formación universitaria, se especializó en Derecho y, actualmente, ejerce como profesional independiente en la ciudad de Concord.

Su labor se orienta al ámbito legal vinculado a cuestiones familiares. El viaje a Canadá que motivó el incidente tuvo fines recreativos. Regresaba junto a su pareja cuando se encontró con una situación que definió como “humillante” y completamente injustificada.

Los agentes lo interrogaron sin ofrecer detalles concretos, según lo que él mismo relató a CNN. Lo esposaron, lo mantuvieron incomunicado y lo trataron con desconfianza, pese a que presentó un pasaporte válido expedido por el gobierno estadounidense. La conducta de los oficiales dejó en evidencia, según señaló, una actitud arbitraria que vulnera derechos constitucionales. Atallah destacó que nunca enfrentó cargos ni tuvo conflictos con la ley.

Los agentes de CBP retuvieron al ciudadano estadounidense en la frontera sin darle explicaciones Twitter/@CBP

El episodio ocurrió en un paso fronterizo autorizado entre Canadá y el estado de Vermont. Atallah atravesó ese punto días atrás hacia el país vecino y no tuvo inconvenientes. No obstante, al retornar, la situación cambió de forma radical. Agentes de CBP lo interceptaron y lo trasladaron a un área de custodia, donde permaneció privado de su libertad por más de seis horas. La intervención no estuvo acompañada por un protocolo claro ni por fundamentos legales evidentes. Su nacionalidad fue puesta en duda sin argumentos documentados. Según su equipo legal, el hecho de nacer en el extranjero fue interpretado como un indicador sospechoso por parte del personal actuante.

CBP en la mira: las implicaciones legales de la detención de Atallah y su esposa

Hasta el momento, Atallah no enfrenta procesos penales. No obstante, su defensa evalúa iniciar acciones legales con el propósito de obtener respuestas institucionales y evitar que hechos como este vuelvan a repetirse. El abogado expresó temor ante posibles represalias o nuevas situaciones de hostigamiento al intentar ingresar nuevamente al país. Afirmó no haber recibido ninguna aclaración oficial que permita descartar futuros obstáculos, lo cual mantiene viva la preocupación.

Atallah nació en el extranjero, pero se naturalizó estadounidense; eso no evitó que fuera retenido por agentes de CBP en la frontera Unsplash

Su imagen pública también resultó afectada. Aunque no se formalizó ninguna acusación en su contra, el solo hecho de estar privado de su libertad podría tener consecuencias negativas para su ejercicio profesional. “Me hicieron sentir como si fuera un intruso en la nación que elegí y a la que decidí dedicar mi carrera jurídica”, expresó con firmeza.

Cuestionamientos a la actuación de CBP

El caso de Atallah reaviva el debate sobre el trato a ciudadanos naturalizados. La discriminación por lugar de nacimiento constituye una violación de derechos fundamentales. La carencia de protocolos claros y la falta de capacitación adecuada entre los agentes encargados del resguardo fronterizo forman parte de una problemática más amplia, que requiere atención urgente por parte de las autoridades.

Aunque la historia no terminó ahí. Después de darse a conocer la historia de Bachir Atallah y su esposa Jessica, funcionarios de CBP señalaron a WMUR de que sus acusaciones eran falsas y sensacionalistas, y aseguraron que los agentes cumplieron con el protocolo establecido.

La detención de Atallah y su esposa señalan que se dio a partir de una revisión secundaria, por lo que se trata de un proceso de rutina que se lleva a cabo todos los días y se puede aplicar a cualquier viajero.