Es oficial: agentes del ICE podrán detener vehículos solo si completan cursos de capacitación

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) estableció nuevas normativas para la ejecución de paradas de vehículos. De acuerdo con la orden, los agentes solo pueden realizar este tipo de operativos si tienen capacitación previa.

Revés al ICE: qué se sabe de la nueva norma que limita los operativos vehiculares

Las nuevas pautas fueron informadas por CNN. Tras analizar la última guía interna de la agencia, se reveló que los agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) que hayan completado uno de los seis cursos de capacitación aprobados por la agencia pueden realizar paradas vehiculares tradicionales o paradas de alto riesgo.

Los agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) que hayan completado uno de los seis cursos de capacitación aprobados por la agencia pueden realizar paradas vehiculares Imagen creada con IA

En el caso de aquellos que no completaron al menos una de estas capacitaciones, tienen prohibido liderar la interceptación y solo pueden participar en calidad de apoyo.

De igual modo, se exige de forma obligatoria que los vehículos utilizados para realizar las paradas estén equipados con luces de emergencia y sirenas.

Cómo deben ser las redadas vehiculares con las nuevas reglas del ICE

Para los operativos vehiculares, todos los oficiales presentes en la escena deben portar una cámara corporal emitida por la agencia y mantenerla activada durante el procedimiento.

En lugar de perseguir al vehículo, la directriz establece que los agentes deben registrar la información y datos del auto para realizar investigaciones posteriores.

Asimismo, no se puede bloquear el paso del auto, salvo cuando sea necesario para resguardar la seguridad de los ocupantes del vehículo sospechoso, de los oficiales del ICE y de los demás conductores que circulen en la vía.

Contexto político detrás de la nueva norma del ICE

La guía responde a los operativos vehiculares que terminaron en tiroteos y tensiones internas en la administración Trump sobre el uso de este procedimiento para incrementar las redadas migratorias.

El 7 de enero de 2026, la ciudadana estadounidense Renee Good murió tras recibir los disparos de un oficial de ICE mientras conducía durante una manifestación en Minneapolis. Su familia presentó dos demandas civiles al respecto.

La intersección de East 34th Street y Portland Avenue fue el escenario del operativo donde pereció Renee Nicole Good

“El momento de rendir cuentas es ahora por el profundo daño causado por ICE y otros”, indicó Brent Ganger, el hermano de Good, en un comunicado presentado por AP.

La familia de Good presentó dos demandas. La primera se dirige contra “los Estados Unidos de América” y exige una indemnización por la muerte por negligencia de la víctima.

La segunda tiene como destinatario a Jonathan Ross, el agente del ICE que disparó contra la camioneta SUV en la que circulaba Good al momento de su muerte.