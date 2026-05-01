Hochul reacciona a la reasignación del agente del ICE que le disparó a Renee Good: “Si está en Nueva York, debe ser removido”

La gobernadora Kathy Hochul se dirigió al director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con el objetivo de solicitar información sobre el paradero del agente Jonathan Ross, señalado como el autor del disparo que causó la muerte de Renee Nicole Good el pasado mes de enero. “Si está en Nueva York, debe ser removido de inmediato”, indicó.

La situación del agente Ross y su posible reubicación en Nueva York

La presión por parte de Hochul se incrementó tras la aparición de reportes sobre el estatus de Ross dentro del ICE. Según detalló CBS, el agente recibió una reasignación a otro estado tras cumplir un período de tres días en situación de licencia administrativa.

La gobernadora manifestó su preocupación por la ausencia de sanciones disciplinarias severas mientras el proceso de investigación sigue su curso. En el texto enviado a autoridades del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mandataria solicitó una confirmación por parte del gobierno federal.

La solicitud de Kathy Hochul al ICE

El pedido, compartido por la propia Hochul en su cuenta de X, exige que Ross no sea reubicado en Nueva York. En caso de que el agente ya se encuentre en el estado, la gobernadora pidió su retiro de las funciones de manera inmediata e indicó que el agente no debe volver a su puesto a menos que obtenga una exoneración tras una “investigación completa e independiente”.

“La administración Trump afirmó que Ross tuvo interacciones violentas previas con el público, pero, pese a eso, continúa bajo protección de cualquier rendición de cuentas. Esto es inaceptable”, señaló Hochul en el comunicado emitido el pasado miércoles 29 de abril.

El mensaje de la gobernadora Kathy Hochul en su cuenta de X X @GovKathyHochul

“El asesinato de Good en Minnesota fue solo un ejemplo del poder desenfrenado y el abuso sistémico llevado a cabo por los agentes”, aseguró la gobernadora, y añadió: “Declaré repetidamente que cualquier agente involucrado en este tipo de incidentes debe ser debidamente investigado y procesado con todo el rigor de la ley”.

Los sucesos en Minneapolis entre Ross y Good que recordó Hochul

El fallecimiento de Renee Nicole Good, de 37 años de edad, ocurrió en el marco de la “Operación Metro Surge”. En este despliegue de la federación participaron cerca de 2000 agentes en el área de Minneapolis y Saint Paul.

De acuerdo con los reportes de la BBC, la joven y su pareja, Becca Ganger, detuvieron su vehículo cerca del sitio donde los agentes realizaban su labor.

Testigos de los hechos indicaron que la pareja se detuvo con el fin de observar el operativo. Good se habría quedado en el asiento del conductor. En ese momento, Ross se acercó a la ventana y grabó con su teléfono.

Renee Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en EE.UU. Renee Good

Según los documentos de la corte, el agente se ubicó frente al vehículo. Cuando Good inició un giro para alejarse del sitio, Ross utilizó su arma de fuego “al menos tres veces”. Las balas alcanzaron a la mujer en el brazo, el pecho y la cabeza.

La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el actuar del agente y calificó el incidente como “un acto de terrorismo doméstico”. Esto debido a que, según la oficina del DHS, Good intentó atropellar a los oficiales del ICE con su vehículo. Sin embargo, videos de la escena muestran que el auto de la pareja realizaba una maniobra para alejarse de los agentes antes de los disparos.