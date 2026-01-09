Habló el padre del agente del ICE que le disparó a una mujer en Minneapolis: “Mi hijo no será acusado de nada”
El hombre se desempeña como oficial de inmigración desde al menos 2013; Ed Ross, de 80 años, describió al joven como una persona “bondadosa”
- 3 minutos de lectura'
Ante la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las autoridades defendieron el accionar y aseguraron que fue “en defensa propia”. Tras las repercusiones, el padre del funcionario brindó una entrevista, justificó los disparos y argumentó que “ella lo golpeó”.
Las declaraciones del padre del agente del ICE implicado en el incidente en Minneapolis
El miércoles por la mañana, la conmoción se apoderó de Minneapolis, en Minnesota, cuando un oficial del ICE disparó varias veces a la cabeza de Good y provocó su muerte. Posteriormente, el hombre que apretó el gatillo fue identificado como Jonathan Ross, quien meses atrás había estado involucrado en otro incidente. En diálogo con Daily Mail, su padre lo defendió.
“Ella lo golpeó”, argumentó Ed Ross, de 80 años. “Mi hijo no será acusado de nada”. También destacó las cualidades positivas de Jonathan y sostuvo que no era una mala persona.
“Nunca encontrarás una persona más amable y bondadosa. Es un cristiano comprometido y conservador, un padre excepcional, un esposo excepcional. No podría estar más orgulloso de él”, remarcó.
Por otra parte, un vecino declaró a Daily Mail que meses atrás lo había visto ondear banderas pro-Trump y una de Gadsden con la leyenda “No me pisen” ("Don’t tread on me", en inglés).
Quién es Jonathan Ross, el agente del ICE que le disparó a una mujer en Minneapolis
El oficial que disparó a Good cumple sus funciones en Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés). Es veterano de Irak y está casado con una mujer de padres filipinos. Según Ed Ross, tiene la ciudadanía estadounidense.
Vive en las afueras de Minneapolis desde 2015 y se desempeña como oficial de inmigración desde al menos 2013. En aquel momento, la pareja vivía cerca de El Paso, Texas.
El padre del funcionario, exagente de seguros, se declaró en quiebra en Tampa, Florida, en 1996, cuando Ross tenía 13 años. Actualmente, Ed se desempeña como director de dos organizaciones relacionadas con la iglesia. En 2017, publicó en Facebook una foto de su hijo con equipo militar y un rifle grande en sus manos, con la leyenda “Jon Ross en Irak”.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, lo definió como “un agente con una larga trayectoria que ha servido a su país toda su vida”.
