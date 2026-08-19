Es oficial: el ICE podrá deportar migrantes sudamericanos a un tercer país ubicado a más de 7300 kilómetros de EE.UU.

Un acuerdo entre Estados Unidos y Liberia, a alrededor de 7300 kilómetros de distancia, habilita una nueva vía para deportar migrantes a África. El esquema contempla el envío de hasta 1200 personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un año y abarca a ciudadanos sudamericanos, además de otras regiones.

Acuerdo entre EE.UU. y Liberia: quiénes podrán ser deportados al país africano

Según informó Associated Press, el gobierno liberiano aceptó recibir hasta 1200 extranjeros de terceros países desde EE.UU.

El ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, precisó que la lista podrá incluir ciudadanos de África, América del Norte, América del Sur y el Caribe.

El gobierno de Joseph Boakai prometió asistencia para los deportados que busquen protección Olamikan Gbemiga - AP

El Ministerio de Información de Liberia confirmó el alcance del acuerdo en un comunicado del 18 de agosto.

El documento indicó que ambos gobiernos formalizaron el entendimiento mediante un intercambio de notas del 4 y 10 de septiembre de 2025 y fijaron un plazo de un año para los traslados.

Deportaciones a Liberia: cuándo llegan los primeros 20 extranjeros desde EE.UU.

Liberia espera recibir al primer grupo este jueves 20 de agosto. Serán 20 personas, según detallaron tanto el comunicado oficial como Associated Press.

Las autoridades liberianas ya prepararon su recepción en el Aeropuerto Internacional Roberts y su estadía posterior.

El gobierno aclaró que los extranjeros llegarán como huéspedes y no enfrentarán procesos judiciales bajo la legislación de Liberia por el solo hecho del traslado.

El primer grupo de migrantes deportados estará compuesto por 20 personas y llegará a Liberia este jueves 20 de agosto

El comunicado también sostuvo que esas personas no son criminales. En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Natu Oswald Tweh, señaló que la mayoría tenía únicamente infracciones y faltas vinculadas con cuestiones migratorias en EE.UU.

Por su parte, Fox News reprodujo la posición oficial de las autoridades liberianas sobre el estatus de los recién llegados. Cada persona podrá abandonar Liberia si así lo desea y también tendrá la posibilidad de pedir asilo bajo las leyes locales.

El gobierno de Joseph Boakai prometió asistencia para quienes busquen protección y seguridad durante su permanencia. Las autoridades presentaron la recepción como una medida de carácter humanitario.

Deportaciones a terceros países: cómo funciona la política migratoria de Trump

El acuerdo se integra a una política de deportaciones a terceros países que el gobierno de Donald Trump amplió mediante pactos con distintas naciones.

Associated Press señaló que la administración estadounidense expulsó a miles de personas hacia casi dos docenas de destinos distintos de sus lugares de origen, según defensores de los migrantes.

Incremento masivo de los "vuelos fantasmas" de deportación bajo la administración de Donald Trump

Reuters indicó que varios de esos entendimientos involucran a naciones africanas. Entre ellas figuran la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Camerún, Ghana y Sierra Leona.

Uno de los puntos centrales afecta a personas con protección contra la deportación a su país de origen. Associated Press explicó que algunos acuerdos anteriores incluyeron a extranjeros con órdenes de jueces migratorios que impedían su regreso por riesgos para su seguridad.

En el caso de Liberia, Piah no precisó si alguno de los primeros destinatarios posee una protección de ese tipo. Reuters señaló que, en otros traslados, jueces de inmigración impidieron la repatriación de personas por posibles riesgos de tortura u otros abusos.

Acuerdo migratorio con Liberia: qué asistencia brindará EE.UU.

El gobierno liberiano sostuvo que el acuerdo no representa un intercambio por una compensación. Liberia afirmó que no pidió ni recibió dinero ni una promesa de recompensa a cambio de aceptar a las personas transferidas.

Sin embargo, el comunicado oficial indicó que EE.UU. brindará apoyo para administrar el programa y fortalecer el sistema migratorio liberiano. Reuters señaló que las autoridades no ofrecieron detalles sobre el alcance de esa asistencia.

Liberia vinculó la decisión con su tradición de recibir a personas que buscan refugio. El gobierno recordó la historia de la nación africana como destino de esclavos liberados provenientes del país norteamericano y de otras partes del mundo.