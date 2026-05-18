Es colombiana, el ICE la detuvo en EE.UU. y la deportó al Congo: un juez ordenó al gobierno de Trump que la devuelva

Adriana María Quiroz Zapata, una mujer colombiana que fue deportada de Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en abril, ahora deberá ser devuelta al territorio norteamericano. El miércoles pasado, un juez ordenó a la administración del presidente Donald Trump que avance con un plan para llevarla a Nueva Jersey debido a que padece problemas médicos que no podrían recibir atención adecuada en la República Democrática del Congo, el país al que fue expulsada.

Quién es Adriana Quiroz Zapata, la colombiana deportada por el ICE a la RDC

En su resolución, el juez Richard Leon ordenó a la administración Trump que avance con el retorno de Quiroz Zapata, una mujer colombiana de 55 años. El 16 de abril, los funcionarios la habían deportado a la República Democrática del Congo, pese a que las autoridades del país africano indicaron que no podían aceptarla porque no contaban con la infraestructura de salud para ocuparse de sus problemas médicos.

El juez sostuvo que el ICE violó la ley federal al enviar a la mujer colombiana a una nación que no estaba dispuesta a aceptarla usicegov

Por este motivo, el juez determinó que se violó la ley federal al enviarla a una nación que no estaba dispuesta a aceptarla. Según declaró su abogada, Lauren O’Neal, citada por Gothamist, Zapata tiene diabetes severa y síntomas de enfermedad vascular y metabólica grave.

El juez señaló que corre un riesgo diario de complicaciones médicas, incluso de muerte, mientras permanezca allí sin atención médica adecuada. En su fallo, comparó la situación de la mujer colombiana con la de Kilmar Abrego García, un salvadoreño cuyo caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Ha sido enviada a un país que se negó a recibirla porque no puede brindarle la atención médica necesaria. Como resultado, enfrenta un riesgo diario de complicaciones médicas, incluso la muerte”, escribió Leon.

Después de la presentación judicial del viernes, el juez ordenó a las autoridades federales que continuaran informando al tribunal cada 72 horas. Por su parte, O’Neal sostuvo que está preparada para responder si el ICE no toma las medidas necesarias. “Su desprecio por la ley es tan flagrante a estas alturas. Es como si supieran que ahora tienen muy poca responsabilidad”, manifestó.

Por qué un juez bloqueó la deportación de Adriana Quiroz Zapata a Colombia

Luego de cruzar la frontera de México a Texas en 2024, Zapata enfrentó una audiencia de inmigración. Allí, un juez dictaminó que no podía ser deportada a Colombia debido a que corría riesgo de sufrir persecución y torturas por su expareja, que tiene vínculos profesionales y familiares con la Policía Nacional de ese país sudamericano.

La mujer colombiana deportada por el ICE al Congo sufrió violencia en su país de origen

Antes de escapar del país latinoamericano, el hombre la torturó y abusó de ella en varias ocasiones. La demanda alega que también atacó a la hermana de Zapata cuando ambas se encontraban en Nueva Jersey, y sostiene que la policía colombiana presenció las agresiones. Ante la determinación del juez, la mujer quedó detenida por el ICE en Texas mientras las autoridades federales buscaban un tercer país al que enviarla.

Qué problemas médicos enfrenta Adriana Quiroz Zapata tras su expulsión a la RDC

La demanda presentada por Zapata indica que padece "diabetes acompañada de manchas negras en el pie y la espalda, descamación de la piel, uñas ennegrecidas y otras manifestaciones compatibles con una enfermedad vascular y metabólica grave”.

A su vez, el documento cita la negativa de la República Democrática del Congo. En su mensaje, el gobierno del país africano advirtió que su presencia supondría “un riesgo de contagio dentro de los centros de acogida y entre la población en general”.

La historia de la mujer que se autodeportó por temor al ICE y qué debe hacer ahora

Actualmente, la mujer permanece en un hotel en Kinshasa, la capital de la RDC, bajo supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones. Su familia aguarda en Estados Unidos a la espera de reunirse nuevamente con ella, aunque mantiene cierto escepticismo sobre la respuesta del ICE.

Monica Van Housen, sobrina de Zapata, indicó que la deportación generó un fuerte impacto en la familia. “La situación nos ha causado un trauma, sobre todo a mi tía Adriana, un trauma muy grande. Nosotros, como familia, también sufrimos con ella, emocional y económicamente, en todos los sentidos”, lamentó.