Pidieron asilo en EE.UU. y terminaron en un lugar que jamás imaginaron: qué países están en la lista
Los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizan mociones legales para finalizar las solicitudes pendientes sin una audiencia completa
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En medio de las políticas migratorias aplicadas por la administración Trump, como la suspensión indefinida de los trámites de asilo, se han reportado personas con órdenes de deportación a terceros países con los que no tienen vínculo directo. Defensores de inmigrantes sostienen que el objetivo principal es infundir miedo para que estos abandonen sus casos y regresen a sus países de origen por cuenta propia.
Qué se sabe de las deportaciones de EE.UU. a terceros países
De acuerdo con AP, los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizan mociones legales para finalizar las solicitudes pendientes sin una audiencia completa.
Estas acciones se fundamentan en los nuevos acuerdos de tercer país seguro y convenios de traslado de asilo reactivados o firmados por la actual administración.
A diferencia de los pactos de 2019, estas medidas afectan a solicitantes de asilo que ingresaron tras el inicio de la nueva gestión en enero de 2025.
Bajo esta premisa, se han reportado casos de personas enviadas a continentes o países en los que jamás han estado.
Por ejemplo, un hombre afgano fue enviado a Uganda y una mujer guatemalteca, a Honduras.
“Cuando llegué a Estados Unidos, volví a sentir esperanza y le di gracias a Dios por estar viva”, dijo la mujer tras la audiencia.
“Cuando pienso en tener que ir a otros países, me entra el pánico”, agregó.
El limbo migratorio de los migrantes con casos pendientes de asilo
A pesar de las miles de órdenes emitidas por los abogados de la agencia, se estima que menos de 100 personas han sido deportadas a estos terceros países debido a complicaciones logísticas, como falta de aviones y límites en los acuerdos.
Esto ha dejado a los afectados sin derecho a defender su caso de asilo y con sus permisos legales de trabajo perdidos, según AP.
Con este panorama, funcionarios del ICE ordenaron en marzo de este año a sus abogados detener la presentación de nuevas mociones de este tipo para casos de asilo, aunque los procesos que ya estaban en curso continúan.
Cuáles son los países terceros a los que los migrantes son deportados
Los ACA, en principio, afectan a las personas que ingresaron a EE.UU. después del 19 de noviembre de 2019. Los países con acuerdos formalizados incluyen, según Immigrant Legal Resource Center:
- Honduras: se aplica a personas de países de habla hispana de Latinoamérica (excepto cubanos y venezolanos). No aplica a ciudadanos hondureños ni a quienes tienen visas válidas para EE.UU.
- Guatemala: el acuerdo actual se enfoca en recibir a solicitantes de diversas nacionalidades que transitaron por dicho territorio, bajo criterios de capacidad técnica establecidos entre ambos gobiernos.
- Uganda: el acuerdo, consolidado hacia finales de 2025, establece que el gobierno ugandés recibirá a solicitantes de asilo, con una preferencia logística por nacionales de países del continente africano.
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