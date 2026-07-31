Joseph Edlow, director del Uscis: “El asilo se ha usado indebidamente para dilatar procesos y tener permiso de trabajo”

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), denunció que existe un uso “indebido” del sistema de asilo con el objetivo de demorar los procesos y obtener beneficios migratorios. En ese marco, el funcionario respaldó una norma que anunció la agencia para frenar esa tendencia.

Joseph Edlow cuestiona el uso del asilo para demorar casos y obtener permisos de trabajo

Edlow explicó por qué el Uscis anunció una norma que le permite a la agencia derivar casos de asilo pendientes sin necesidad de realizar una entrevista con el migrante.

El funcionario aseguró que existían distintas maniobras destinadas, según el funcionario, a retrasar los procedimientos y obtener permisos de trabajo.

Joseph Edlow asumió como director del Uscis tras la confirmación del Senado de Estados Unidos el 15 de julio de 2025 X (@USCISJoe)

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se utilizó indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo”, declaró en un comunicado oficial.

Luego, concluyó: “El sistema de asilo estadounidense existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas, y esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes, en lugar de a quienes buscan aprovecharse del sistema para eludirlo”.

Además, la iniciativa contó con el respaldo oficial de James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En su caso, aquejó que los migrantes indocumentados y sus abogados defensores ejercían una “dilatación intencional” con fines de beneficio propio.

En esa sintonía, Percival calificó a esas situaciones como “uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de las leyes de inmigración”. Posteriormente, concluyó: “Mi oficina trabaja a diario con los departamentos de inmigración del DHS para mejorar la eficiencia y cumplir con el mandato del presidente. Esta norma lograría precisamente eso”.

Nueva regla del DHS permite remitir solicitudes de asilo afirmativo sin entrevista

Con la nueva norma, el Uscis tiene facultad para derivar expedientes de asilo pendientes directamente hacia los tribunales de inmigración. Esto puede afectar a los casos de asilo de todos los extranjeros de cualquier nacionalidad.

La entidad migratoria informó de que el principal objetivo de aplicar este cambio consiste en combatir la acumulación masiva de solicitudes pendientes.

En ese sentido, la medida se implementa con el fin de priorizar la resolución oportuna de peticiones y contrarrestar las demoras intencionales en los procedimientos migratorios.

El Uscis comenzó a aplicar el lunes 27 de julio una regla que busca acelerar los casos de asilo en EE.UU. y permite omitir la entrevista inicial Imagen ilustrativa generada con IA

Al aquejar que ciertos migrantes indocumentados hacen un “uso indebido” del sistema, la agencia aseguró que pretende garantizar que los beneficiados sean los solicitantes que "realmente temen ser perseguidos".

Asilo afirmativo: qué cambia en las entrevistas y derivaciones a jueces de inmigración

Antes de que se publique la nueva norma del Uscis sobre el sistema de asilo, la agencia federal debía resolver solicitudes de asilo que se consideraban como “afirmativas” para extranjeros que no están en proceso de deportación.

En cambio, el asilo defensivo se solicita ante un juez de inmigración por personas que ya se encuentran en procedimientos de expulsión.

Con la nueva normativa, el Uscis podrá remitir directamente esos casos de asilo “afirmativos” a los jueces de inmigración sin necesidad de realizar una entrevista previa con el migrante. Por su parte, las “defensivas” se mantienen sin cambios y se tramitan directamente con los jueces.

El grupo de mariachis que buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICE

El cambio entró en vigor de forma inmediata en todo el país. Asimismo, el Uscis recibirá comentarios públicos para, posteriormente, publicar la norma definitiva.

El cambio reduce el tiempo que los funcionarios y magistrados emplean en resolver cada expediente. El DHS impulsó la directiva para cumplir mandatos presidenciales orientados a la eficiencia fronteriza.