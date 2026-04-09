Qué dice la ley sobre los migrantes que no declaran taxes al IRS en 2026

Mientras avanza la temporada de taxes, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) se refirió a la obligación tributaria que tienen los migrantes. Sin importar su estatus, los extranjeros en el país norteamericano deben declarar y abonar lo que corresponda a su situación para no exponerse a multas y sanciones.

Obligaciones fiscales para migrantes en EE.UU.: qué exige el IRS según el estatus

De acuerdo con la información que presenta el Tax Policy Center, los inmigrantes de todos los estatus tienen que pagar impuestos ante el IRS. Incluso quienes se encuentran irregularmente en EE.UU. tienen obligaciones tributarias.

Todos los migrantes deben declarar y pagar impuestos al IRS en EE.UU. Patrick Semansky - AP

Concretamente, quienes tienen cualquier estatus legal deben pagar impuestos sobre la renta, las nóminas, la propiedad, las ventas u otros. Además, deben presentar su declaración al igual que los ciudadanos estadounidenses.

Solamente en el caso de algunas categorías que el IRS considera como “extranjeros no residentes” no se contabiliza el pago de impuestos sobre la Seguridad Social y Medicare sobre sus salarios. Esto aplica a personas con ciertas visas de estudiantes.

Sin embargo, todos los demás tienen la obligación de abonar no solo los impuestos federales, sino también estatales y locales según las tasas establecidas.

Quienes no presenten su declaración ni paguen el monto correspondiente según sus ingresos se exponen a sanciones y multas.

Aunque depende de cada caso en particular, el IRS suele recargar intereses sobre los montos adeudados a medida que pasa el tiempo, por lo que la deuda crece mientras no se salde.

El IRS impone multas por impuestos no pagados en EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

ITIN del IRS: cómo declarar impuestos en EE.UU. sin número de Seguro Social

Como forma de identificación, la agencia tributaria estadounidense solicita que los contribuyentes compartan su Número del Seguro Social (SSN, en inglés). Sin embargo, existe una alternativa para extranjeros que no puedan tramitar este identificador.

Para esos casos, existe el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Esta es una clave de nueve dígitos que funciona como un identificador para este grupo de inmigrantes ante el IRS.

Mediante este número, los extranjeros pueden completar sus declaraciones y trámites de impuestos y mantenerse al día con la agencia.

Se trata de un identificador que está creado para usarse dentro de la estructura impositiva federal y que en general no suele aceptarse en otros trámites por fuera de esa órbita.

Cómo presentar las declaraciones de impuestos al IRS gratis antes del 15 de abril

IRS e ICE: qué pasa con los datos de migrantes y las declaraciones de impuestos en EE.UU.

Expertos consultados por Telemundo Houston aseguraron que muchos extranjeros no hacen sus declaraciones por miedo al acuerdo entre el IRS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para compartir información.

Sin embargo, según recopiló la organización Immigrants Rising, en abril de 2026 la información que el IRS tiene de los migrantes está protegida por las leyes de privacidad estadounidenses.

A pesar del acuerdo entre el IRS, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dos cortes federales bloquearon la posibilidad de que compartan información.

Los fallos también prohíben a las agencias usar datos ya recopilados en el marco del acercamiento, por lo que los inmigrantes pueden declarar sus impuestos mediante el ITIN sin temor, según los especialistas.