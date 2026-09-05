Operativos nocturnos del ICE: el nuevo modus operandi para detener migrantes que pone en alerta a Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus operaciones de control migratorio en Texas con redadas nocturnas. Según informes recientes, activistas y trabajadores consultados señalaron que algunos inmigrantes modificaron sus horarios para comprar o trabajar por el temor a ser procesados.

Operativos nocturnos del ICE en Texas: qué ocurrió en McAllen y por qué crece la preocupación

En Texas, cuyo gobierno mantiene una estrecha cooperación con las autoridades federales en materia migratoria, la noche representaba hasta hace poco tiempo un espacio de relativa tranquilidad para los migrantes.

Sin embargo, los reportes de activistas locales señalan que las autoridades de inmigración empezaron a “cerrar el cerco” mediante vigilancias y detenciones en horarios antes no habituales.

El ICE llevó a cabo un operativo nocturno esta semana en las calles de McAllen, en Texas, donde arrestó a dos hombres y una mujer Imagen ilustrativa generada con IA

Esta semana, grabaciones tomadas en una de las calles de McAllen, en Texas, evidenciaron un operativo nocturno en el que agentes del ICE arrestaron a dos hombres y una mujer, lo que profundizó la sensación de intranquilidad en la comunidad migrante.

En diálogo con Univision, activistas advirtieron que “ya no hay un horario en que se sientan seguros”. En esa línea, agregaron que, a partir de ahora, “madres y padres van a tener que buscar otra manera de comprar comida para sus niños y salir a comprar cosas que necesitan”.

La modalidad también fue implementada en Memphis, en Tennessee, donde una operación realizada el 30 de agosto en un club nocturno —y anunciada por el DHS el 1° de septiembre— en un club nocturno terminó con el arresto de 121 inmigrantes indocumentados.

Según el comunicado de prensa oficial, algunos de los detenidos contaban con antecedentes penales que incluyen hurto, posesión de drogas, violencia doméstica, conducir bajo los efectos del alcohol, agresión, poner en peligro a menores y prostitución.

Cómo los operativos nocturnos del ICE cambian las rutinas de inmigrantes en Texas

Para quienes carecen de un estatus legal, la noche solía funcionar como un “horario santuario” donde se sentían más tranquilos para movilizarse. Ahora, el impacto de esta estrategia se ve reflejado en los testimonios de los residentes de la zona.

Un trabajador indocumentado señaló en diálogo con Univision que la noche era su único momento de movilidad segura, y remarcó que muchos extranjeros tenían la misma costumbre. “Yo salgo después de las 19.30 o las 20 y no solo yo, la hora que todos van a hacer sus compras”, sostuvo.

En McAllen, en Texas, los migrantes ya no tienen un horario de seguridad por la noche debido a los operativos nocturnos del ICE ICE

El asedio nocturno también limitó drásticamente la libertad de movimiento de las familias. En la entrevista, otros trabajadores indocumentados bajo condición de anonimato expresaron con frustración la realidad que enfrentan diariamente para subsistir. “No podemos salir a gusto y disfrutar de todo lo que hay aquí en Estados Unidos”, lamentaron.

Tereso Ortiz, de 76 años, fundador y presidente de la organización cultural sin fines de lucro Casa Guanajuato en Dallas, declaró en una entrevista con Kera News que la comunidad migrante busca alternativas para adaptarse a las limitaciones.

“He aprendido mucho y, al mismo tiempo, me he dado cuenta de que la gente hace muchos cambios y se adapta en función de la presión a la que estamos sometidos bajo este régimen”, analizó.

18 personas fueron detenidas por el ICE en un supermercado latino de Nueva Jersey

Qué dijo el DHS tras la redada nocturna del ICE que dejó 121 detenidos en Memphis

Frente a las denuncias de abusos y al pánico generado en las comunidades hispanas, las autoridades federales defendieron el endurecimiento de las medidas.

A raíz del gran operativo en Memphis, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) legitimó el accionar de las fuerzas de seguridad en el comunicado oficial.

“Bajo la administración Trump, los valientes hombres y mujeres del ICE fueron movilizados para expulsar a los inmigrantes indocumentados de nuestras comunidades y hacer de Estados Unidos un lugar seguro nuevamente”, expresó el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Por su parte, Scott Ladwig, director interino de la oficina de campo de Operaciones de Control y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE en Nueva Orleans, se refirió a la postura del gobierno federal.

“Esta operación policial para arrestar a inmigrantes indocumentados y erradicar el narcotráfico en nuestra comunidad forma parte de las principales prioridades de esta administración”, concluyó.