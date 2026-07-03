Fallo a favor de los migrantes: la regla que podría demorar la deportación de miles de extranjeros en EE.UU.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos determinó que las autoridades federales no pueden retener a inmigrantes indocumentados por más de 90 días sin otorgarles una audiencia de fianza. El fallo desafía una política del gobierno de Donald Trump que buscaba mantener detenidos a los extranjeros por tiempo indefinido.

Migrantes que ya estaban en EE.UU. no pueden ser detenidos por más de 90 días, según el fallo

El tribunal, con sede en Nueva Orleans, emitió el fallo determinante el jueves 2 de julio para garantizar a los extranjeros el debido proceso. La decisión, de dos votos contra uno, rechaza una política de la administración Trump que obligaba a los agentes de inmigración a mantener detenidas a las personas hasta su expulsión del país norteamericano.

Los jueces determinaron en un fallo dividido que los migrantes no pueden ser retenidos por más de 90 días sin una justificación Freepik

La decisión distingue entre dos situaciones de inmigrantes indocumentados, según informó The Texas Tribune. El panel de tres jueces afirmó que, con base en las leyes de inmigración, las personas que llegaron recientemente a la frontera entre EE.UU. y México pueden permanecer bajo custodia hasta su deportación.

No obstante, quienes ya residían en el país antes de su arresto están protegidos por las leyes de debido proceso. Este término, de acuerdo con Cornell Law School, refiere a la garantía de que todos los niveles del gobierno de EE.UU. operan dentro del marco legal y deben proporcionar procedimientos justos que respeten los derechos de las personas.

Los jueces exigieron al gobierno de Trump dar razones para extender la detención sin fianza

En la determinación, la jueza Leslie H. Southwick remarcó la obligación del gobierno de argumentar las razones de la reclusión extendida de un migrante indocumentado. “Nuestro único requisito es que se celebre una audiencia dentro de los 90 días posteriores al inicio de la detención y que, en dicha audiencia, el gobierno presente una justificación individualizada para prolongar la detención sin fianza”, escribió.

Según recogió The Texas Tribune, la magistrada añadió que el gobierno debe demostrar que el inmigrante detenido representa un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga, o bien “presentar otra justificación para la detención de un extranjero no admitido”.

La decisión judicial afecta a los casos de migrantes indocumentados que ya vivían en EE.UU. Shutterstock / ICE

Por su parte, el magistrado James E. Graves Jr., coincidió con la definición, pero sostuvo que 90 días es “mucho tiempo”. En esa línea, agregó: “Hay mucho que decir sobre las preocupantes condiciones que están viviendo actualmente los no ciudadanos, lo que constituye una espantosa falta de humanidad”.

La única voz disidente fue la del juez Cory Wilson, nombrado por Trump, quien sostuvo que no autorizaría la liberación de inmigrantes indocumentados porque “no tienen derecho a impugnar su detención”.

El caso en Texas que determinó el fallo a favor de los migrantes

La decisión judicial surgió a raíz del arresto en Texas de tres hombres, Ignacio Sosnava Rodríguez, Miguel Ángel Gómez Alvarado y Alejandro Villegas Ángel. Los extranjeros fueron arrestados por policías estatales en paradas de tráfico de rutina entre fines de 2025 y principios de 2026.

De acuerdo con los registros, los migrantes habían vivido en EE.UU. por lo menos 14 años, trabajaban y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Tras ser entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), permanecieron detenidos sin ver a un juez hasta que tribunales federales ordenaron su liberación por violaciones a sus derechos de debido proceso.

La disputa legal se enmarca en una política implementada por la administración Trump en julio de 2025 que generó un número histórico de litigios. Un informe de ProPublica muestra que se presentaron más de 57.000 peticiones de hábeas corpus en los primeros 18 meses de la segunda gestión del republicano, una cifra que supera la suma de los tres gobiernos anteriores.

Con este fallo del 5.º Circuito, ya son cuatro los tribunales de apelaciones que fallaron contra la política de Trump, mientras que dos la respaldaron.