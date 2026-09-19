Giro en el caso de un venezolano baleado en un operativo del ICE deja a un funcionario en la mira

Christian Castro, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue detenido temporalmente en Minnesota tras trasladarse voluntariamente desde Texas para responder por cargos relacionados con el tiroteo contra un inmigrante venezolano. La investigación sostiene que su relato sobre una supuesta agresión en su contra no coincidió con las imágenes de vigilancia ni con los registros médicos.

El agente del ICE viajó voluntariamente a Minnesota y fue detenido

La detención se produjo en Minneapolis después de que Castro viajara desde Texas para presentarse ante las autoridades de Minnesota, pero fue liberado en la noche del jueves.

El agente había quedado en libertad bajo fianza a comienzos de septiembre tras comparecer ante un tribunal federal del Estado de la Estrella Solitaria por las acusaciones relacionadas con sus declaraciones tras un operativo migratorio.

Al agente del ICE se le imputan varios cargos de agresión con arma peligrosa y por brindar un testimonio falso sobre un tiroteo ocurrido a inicios de año Erin Hooley - AP

Su abogado, Daniel Gerdts, explicó a Reuters que el traslado se realizó de manera voluntaria mediante un acuerdo con las autoridades de Minnesota. Según su representación legal, Castro tenía previsto entregarse en el despacho de sus abogados, aunque fue detenido poco antes de llegar.

El abogado Rolando Cantú también sostuvo que Castro siempre tuvo previsto afrontar el proceso en Minnesota y rechazó la posibilidad de que intentara abandonar el país norteamericano. Ahora permanece en la cárcel del condado de Hennepin mientras avanzan los procedimientos estatales y federales que deberán determinar su responsabilidad.

“El Sr. Castro fue puesto bajo custodia por la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA, por sus siglas en inglés)”, anunció en un comunicado Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, quien presentó los cargos estatales contra el agente del ICE.

“El intento del gobernador Abbott de proteger al Sr. Castro para que no rinda cuentas ha fracasado. Esperamos iniciar el proceso de enjuiciamiento”, agregó.

El oficial del ICE, Christian Castro (derecha), se retira del Edificio Federal y Tribunal de los Estados Unidos Warren E. Burger tras una audiencia preliminar STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué se sabe sobre el caso del venezolano baleado en un operativo migratorio

El caso comenzó el 14 de enero, durante un operativo migratorio en Minneapolis. El agente del ICE, Christian Castro, perseguía a Alfredo Alejandro Aljorna cuando ambos llegaron hasta la vivienda donde residía junto a Julio César Sosa-Celis.

Según la reconstrucción incorporada a la investigación, Aljorna cayó sobre la nieve durante el seguimiento y Castro terminó encima de él. En ese momento, Sosa-Celis intervino para separarlos y ayudar a su compañero, inmediatamente después, ambos ingresaron a la vivienda mientras el oficial permanecía en el exterior.

A las 18.49 hs, el agente disparó su arma de servicio de nueve milímetros contra la puerta principal cerrada. El proyectil atravesó la entrada y alcanzó a Sosa-Celis en la pierna derecha. De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, en el interior de la casa había cuatro adultos y dos menores.

“El Sr. Castro disparó su arma de servicio contra la puerta principal de una casa sabiendo que había personas que acababan de entrar corriendo”, aseguró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en un video compartido en sus redes sociales. Agregó que tanto Sosa-Celis como Aljorna se encontraban legalmente en EE.UU.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció cargos penales contra un agente de ICE

La investigación cuestionó el relato del agente del ICE

Después del disparo, Castro declaró que fue atacado por tres hombres durante varios minutos y sostuvo que recibió golpes con una pala de nieve y una escoba. Esa versión llevó inicialmente a las autoridades federales a presentar cargos contra Sosa-Celis y Aljorna.

La investigación posterior incorporó grabaciones de cámaras de vigilancia de la ciudad y otros elementos recogidos en el lugar.

Las imágenes no mostraron la agresión descrita por Castro. Además, los informes médicos del agente no registraron lesiones en el cuerpo y señalaron únicamente una pequeña abrasión en una mano.

“No fue golpeado por una pala ni por una escoba; de hecho, no fue golpeado en absoluto. Su propio jefe, el (ex) director del ICE Todd Lyons, reconoció que dos agentes mintieron tras este incidente. El Sr. Castro fue uno de ellos”, agregó Moriarty.

El video que muestra el enfrentamiento de un agente de ICE contra venezolanos

Tras revisar las pruebas, la fiscalía federal retiró los cargos contra los dos venezolanos y un juez desestimó la causa. Por su parte, la fiscal del condado de Hennepin confirmó que el oficial enfrentará cuatro cargos de agresión en segundo grado con arma peligrosa.

Cada una de las acusaciones contempla una pena máxima de siete años de prisión y una pena mínima obligatoria de tres años debido al uso de un arma de fuego. Además, Castro enfrenta un cargo por denuncia falsa de un delito, vinculado con la información que proporcionó a las autoridades.

En paralelo, un gran jurado federal acusó a Castro de seis cargos por realizar declaraciones materialmente falsas al FBI durante la investigación del tiroteo. Cada cargo contempla una pena máxima de cinco años de prisión en caso de condena.

Como consecuencia del proceso, según Telemundo, el agente fue suspendido del ICE sin recibir salario mientras continúan las acciones judiciales.