Green card desde el exterior: el bono de US$100.000 que podrían pagar los familiares y cuándo se devolvería

El gobierno de Estados Unidos estudia incorporar un nuevo requisito para algunos extranjeros que soliciten la green card desde un consulado estadounidense en el exterior. La iniciativa contempla la presentación de una fianza que podría alcanzar los 100 mil dólares, con el objetivo de demostrar que el futuro residente cuenta con recursos económicos suficientes.

Cómo funcionaría la fianza para solicitar la green card

De acuerdo con un informe de The Wall Street Journal, la propuesta forma parte de la política migratoria impulsada por la administración Donald Trump y apunta a quienes podrían ser considerados con riesgo de depender de programas de asistencia financiados por el Estado. El monto definitivo no sería uniforme, ya que funcionarios evalúan la posibilidad de fijarlo según las características de cada caso.

Esta medida busca garantizar que los nuevos inmigrantes posean autosuficiencia financiera y no dependan de los recursos públicos estadounidenses Fotomontaje realizado con IA

“El presidente Trump ha dejado claro que quienes deseen inmigrar a EE.UU. deben ser económicamente autosuficientes”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, a The Wall Street Journal. Según explicó, el depósito podría ser cubierto por el propio solicitante o por familiares que ya residan en el país norteamericano.

La iniciativa establece que el pago serviría como una garantía financiera para determinados aspirantes a la residencia permanente. La finalidad es acreditar que la persona dispone de medios para mantenerse sin recurrir a programas públicos de asistencia.

De acuerdo con la propuesta, quienes obtengan la green card recuperarían el dinero cuando completen el proceso de naturalización. Como regla general, el acceso a la ciudadanía estadounidense requiere un período mínimo de cinco años como residente permanente, por lo que ese sería el plazo estimado para el reembolso.

El depósito sería reembolsable una vez que el individuo logre obtener la ciudadanía Shutterstock

El antecedente del programa de fianzas para visas de turista

La propuesta para residentes permanentes toma como referencia un programa piloto implementado para algunas visas de turismo. Ese sistema comenzó en agosto de 2025 con ciudadanos de dos países y posteriormente se amplió a decenas de naciones.

En ese programa, los solicitantes deben depositar sumas de US$5000, US$10.000 o US$15.000, según la evaluación realizada por el funcionario consular durante la entrevista. El objetivo es garantizar que el visitante abandone EE.UU. dentro del período autorizado.

Si la persona permanece más tiempo del permitido o intenta modificar su situación migratoria tras ingresar al país norteamericano, el depósito puede perderse. A esto se le suma una reciente modificación que entrará en vigor el 18 de septiembre sobre la carga pública, que busca garantizar que quienes arriben a EE.UU. puedan mantenerse por si mismos.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Qué cambia con la regla de carga pública

En paralelo con la propuesta de las fianzas, la administración reactivó la denominada regla de carga pública. Esta es utilizada para evaluar si un solicitante de residencia permanente podría depender de asistencia gubernamental.

La normativa permite que las autoridades migratorias analicen factores como:

La edad

El estado de salud

La situación familiar

El nivel educativo

Los antecedentes laborales

Los ingresos

Los recursos económicos del solicitante antes de decidir sobre su caso

Dentro de esa evaluación también puede considerarse el uso de determinados programas de asistencia, entre ellos cupones para alimentos, Medicaid y subsidios de vivienda. El gobierno sostuvo que el objetivo es preservar los recursos públicos destinados a los contribuyentes.

La restauración de la regla de carga pública también implicará cambios administrativos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) publicará una nueva versión del formulario I-485, utilizado para determinados trámites de residencia. A partir del 18 de septiembre, las solicitudes presentadas con versiones anteriores dejarán de ser aceptadas.