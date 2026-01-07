Visas casi imposibles desde el 21 de enero: la lista de países que deben pagar miles de dólares para entrar a EE.UU.

Este 6 de enero, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) actualizó la lista de países que deben pagar fianzas de miles de dólares si quieren obtener una visa para entrar al país. La agencia agregó 25 países, entre ellos Cuba y Venezuela, con fecha de vigencia del 21 de enero de 2026.

La lista de países que deben pagar fianza de visas: entran cubanos y venezolanos

Hasta hace unos días, el listado del DOS, publicado a través de su Oficina de Viajes, sumaba a 13 naciones, la mayoría africanos. Con la última actualización, la cifra aumenta a 38 países que deben pagar fianza de visas de hasta 15.000 dólares.

Cuba y Venezuela se unen a la lista de países que deben pagar una fianza de miles de dólares para obtener una visa en EE.UU. RINGO CHIU� - AFP�

Estos son todos los países en la lista de fianza de visas y las fechas de entrada en vigor de la medida:

Argelia (21 de enero de 2026)

Angola (21 de enero de 2026)

Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)

Bangladesh (21 de enero de 2026)

Benín (21 de enero de 2026)

Bután (1º de enero de 2026)

Botsuana (1º de enero de 2026)

Burundi (21 de enero de 2026)

Cabo Verde (21 de enero de 2026)

República Centroafricana (1º de enero de 2026)

Costa de Marfil (21 de enero de 2026)

Cuba (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Yibuti (21 de enero de 2026)

Dominica (21 de enero de 2026)

Fiyi (21 de enero de 2026)

Gabón (21 de enero de 2026)

Gambia (11 de octubre de 2025)

Guinea (1º de enero de 2026)

Guinea Bissau (1º de enero de 2026)

Kirguistán (21 de enero de 2026)

Malawi (20 de agosto de 2025)

Mauritania (23 de octubre de 2025)

Namibia (1 de enero de 2026)

Nepal (21 de enero de 2026)

Nigeria (21 de enero de 2026)

Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)

Senegal (21 de enero de 2026)

Tayikistán (21 de enero de 2026)

Tanzania (23 de octubre de 2025)

Togo (21 de enero de 2026)

Tonga (21 de enero de 2026)

Turkmenistán (1º de enero de 2026)

Tuvalu (21 de enero de 2026)

Uganda (21 de enero de 2026)

Vanuatu (21 de enero de 2026)

Venezuela (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Zambia (20 de agosto de 2025)

Zimbabue (21 de enero de 2026)

Así funcionan las fianzas para obtener una visa estadounidense

Cualquier ciudadano que viaje con un pasaporte emitido por uno de los países en el listado y que sea elegible para una visa B1/B2, conocida como “de turista", debe depositar una fianza de US$5000, US$10.000 o US$15.000, monto que se determina durante la entrevista.

Los ciudadanos de los países seleccionados que soliciten una visa de turista deberán pagar una fianza obligatoria Archivo

El solicitante debe presentar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y aceptar los términos del pago a través de Pay.gov. “Este requisito aplica independientemente del lugar de la solicitud”, señala el DOS.

La presentación del formulario se hará solo después de que un funcionario consular lo indique. Recibirán un enlace directo para pagar y la agencia advierte que no se debe utilizar ningún sitio web de terceros para depositar la fianza.

“El gobierno de Estados Unidos no se responsabiliza de ningún pago realizado fuera de sus sistemas”, destaca. Asimismo, es importante saber que cubrir la fianza no garantiza la emisión de la visa y si alguien paga la tarifa sin la autorización de un funcionario consular, no tendrá un reembolso.

Todos los titulares de visas que la hayan cubierto el pago deben llegar y salir de Estados Unidos por los puertos de entrada designados. De no hacerlo, se podría denegar la entrada o registrar incorrectamente la salida.

Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS)

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD)

Los titulares de visas que la hayan depositado una fianza deben entrar y salir de EE.UU. por los puertos de entrada designados Freepik

Cumplimiento e incumplimiento de la fianza para la visa de EE.UU.

Las condiciones se establecen en el Formulario I-352 y en Travel.State.Gov. En ese sentido, el DOS indica que la fianza se cancelará y el dinero se devolverá automáticamente en estas situaciones:

El DHS registra la salida del titular de la visa de Estados Unidos en o antes de la fecha en la que está autorizado a permanecer en el país norteamericano.

El titular de la visa no viaja a EE.UU. antes del vencimiento de la visa.

El titular de la visa solicita y se le niega la admisión en el puerto de entrada de EE.UU.

Asimismo, explica que el Departamento de Seguridad Nacional remitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) a aquellos casos en los que exista la posibilidad de que un titular de visa haya incumplido los términos de su fianza.

El Departamento de Estado advierte que el pago de la fianza no garantiza la emisión de la visa Freepik

El objetivo es que la agencia determine si efectivamente ocurrió una violación. Entre las situaciones que pueden considerarse como un posible incumplimiento se incluyen, entre otras: