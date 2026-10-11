Green card en el aeropuerto: denuncian que residentes permanentes pasan días detenidos y sin acceso a abogados

Al menos 19 titulares de green card en Estados Unidos permanecieron detenidos durante más de 72 horas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO, por sus siglas en inglés) entre enero y julio de 2026. Las autoridades de la ciudad reclamaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) mejores condiciones, atención médica y acceso a abogados para las personas retenidas.

Green card: 19 residentes permanentes estuvieron detenidos más de 72 horas

De acuerdo con una investigación de San Francisco Chronicle, al menos 25 personas permanecieron durante más de tres días en una sala de SFO utilizada por la CBP. De ese grupo, 19 eran residentes permanentes legales y posteriormente fueron trasladados a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El informe llevó al fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, y al director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, a enviar una carta a responsables locales de la CBP. En el documento expresaron su preocupación por las condiciones en las que permanecen las personas bajo custodia federal.

“Retener personas durante días en las condiciones descritas en los informes públicos es inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad”, señalaron Chiu y Nakornkhet en la carta.

Los funcionarios también reclamaron que la CBP garantice el respeto de los derechos y la dignidad de las personas que llegan o transitan por SFO.

Residentes con green card denunciaron problemas de salud y acceso a abogados

Uno de los casos citados por San Francisco Chronicle es el de un residente permanente de 67 años con diabetes, quien aseguró que permaneció ocho días en la sala de espera. Según su relato, durmió sentado en una silla, con las luces encendidas, y durante ese período no tuvo una forma adecuada de controlar sus niveles de glucosa.

El hombre también afirmó que no recibió ropa interior ni prendas limpias mientras permaneció bajo custodia.

La investigación recogió además los testimonios de abogados que representan a seis residentes permanentes detenidos en SFO durante seis días o más desde el verano de 2025.

Según esos profesionales, ninguno de esos seis clientes pudo comunicarse con un abogado durante su permanencia en el aeropuerto. Solo dos tuvieron llamadas diarias con familiares, de un máximo de cinco minutos.

Ante estos testimonios, las autoridades de San Francisco pidieron a la CBP que las personas retenidas tuvieran acceso a controles médicos, profesionales de la salud, medicamentos recetados y teléfonos para comunicarse con abogados y familiares.

También solicitaron ropa de cama y vestimenta limpia, además de espacios separados para dormir en los que las luces puedan reducirse durante la noche.

Al menos 19 residentes con Green Card fueron retenidos más de 72 horas en SFO; autoridades de San Francisco reclaman atención médica y abogados. Imagen ilustrativa generada con IA

Qué respondió CBP sobre las detenciones en SFO

LaCBP sostuvo que está comprometida con hacer cumplir las leyes migratorias y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y el bienestar de las personas bajo su custodia.

“El tiempo y la naturaleza de ese procesamiento pueden variar dependiendo de diversos factores, incluidos los registros necesarios, la coordinación con otras agencias gubernamentales y la logística de transporte o viaje”, afirmó el portavoz de la CBP, Jaime Ruiz.

La agencia también aseguró que las instalaciones de SFO cuentan con alojamiento adecuado y acceso a servicios médicos cuando son necesarios.

Las normas de CBP establecen que, por lo general, las personas bajo custodia no deberían permanecer más de 72 horas en una instalación de detención y que debe procurarse el menor tiempo posible. La investigación del San Francisco Chronicle encontró que más de 400 personas permanecieron durante períodos superiores a ese plazo en aeropuertos internacionales desde enero de 2026. Entre ellas había 146 residentes permanentes legales.

SFO registró el segundo mayor número de casos de este tipo, detrás de Miami. Además, tuvo la mayor proporción de residentes con green card entre las personas identificadas, con 19 de los 25 casos registrados en el aeropuerto.

La visita de Alex Padilla y el reclamo de la ciudad

El senador demócrata por California Alex Padilla visitó la sala de detención de SFO el 1° de octubre. Después de la visita, cuestionó que un espacio concebido para recibir y procesar pasajeros sea utilizado durante períodos prolongados para mantener a personas bajo custodia.

Autoridades de San Francisco reclamaron a CBP acceso a atención médica, abogados, teléfonos y condiciones básicas para las personas retenidas en SFO. Bill Sikes - AP

“Esto no está pensado para ser un centro de detención de largo plazo. Y, en ocasiones, ha sido tratado como tal”, afirmó Padilla, según San Francisco Chronicle.

La visita se produjo mientras crecía la preocupación de funcionarios locales y abogados por las condiciones de las personas que permanecen durante varios días en esa sala.

Las autoridades de San Francisco solicitaron a CBP registros relacionados con el uso de ese espacio y pidieron una respuesta antes del 15 de octubre.