Viajó por trabajo a California y el ICE lo esperaba en el aeropuerto: terminó deportado a Londres

Michael “Sandy” Sims, un trabajador de 42 años dedicado a la iluminación de espectáculos, viajó por motivos laborales a California y el 2 de septiembre fue arrestado cuando llegó al aeropuerto de San José para regresar a Filadelfia. El hombre permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hasta que fue deportado a Londres la noche del 30 de septiembre, días antes de una audiencia de fianza prevista para el 8 de octubre.

¿Qué ocurrió cuando Michael Sims llegó al aeropuerto de San José?

De acuerdo con The Philadelphia Inquirer, Sims le contó a su esposa, Jennifer, que los agentes migratorios ya estaban en el lugar cuando el vehículo de Lyft que lo transportaba llegó a la terminal aérea durante la mañana del 2 de septiembre.

La petición familiar presentada por su esposa había sido aprobada en 2020 y Sims ya había completado una cita biométrica Instagram @jenniefromthejawn

Sims nació en Irlanda, creció en Londres y esperaba avanzar con la obtención de la green card. Su esposa, de 46 años y ciudadana estadounidense, había iniciado el trámite después de que ambos se casaron en 2017. “Es horrible”, expresó Jennifer sobre lo sucedido, y explicó que ambos creían que simplemente aguardaban la residencia permanente.

A su vez, la mujer sostuvo que Estados Unidos había representado durante mucho tiempo un destino para quienes buscaban trabajar y construir una vida para sus familias. “El sueño americano se acabó”, afirmó.

La situación migratoria de Sims antes del viaje a California

Jennifer relató que su esposo ingresó legalmente a Estados Unidos en 2016 con una visa de trabajo. Una vez que venció ese permiso, fue autorizado a entrar mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), utilizado para evaluar previamente a quienes acceden al país norteamericano a través del Programa de Exención de Visa.

Después del matrimonio, la mujer presentó el Formulario I-130, utilizado para acreditar una relación familiar válida con un extranjero que busca inmigrar a Estados Unidos. Según indicó, la petición fue aprobada en marzo de 2020, un paso dentro del proceso migratorio que no otorga por sí solo la residencia permanente.

Sims había completado tres meses antes una cita biométrica para registrar sus huellas digitales, fotografía y firma. Además, recibió un número de Seguro Social.

La pareja teme que parte de la documentación vinculada con la residencia permanente se haya extraviado durante las mudanzas que realizaron a Las Vegas y luego nuevamente a Filadelfia entre 2018 y 2021.

Qué argumentó el gobierno de EE.UU. sobre el arresto

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que Sims había ingresado legalmente al país, pero permaneció después del vencimiento de su visa. La agencia también afirmó que enfrenta un cargo penal por violencia doméstica en Nevada, donde residió anteriormente.

Esa última afirmación fue cuestionada por su entorno y su representante legal. The Philadelphia Inquirer realizó una búsqueda en documentos judiciales de Nevada y no encontró registros de una causa penal contra Sims.

Hunter Yost, su abogado migratorio en Filadelfia, manifestó que tampoco tenía conocimiento del supuesto proceso ni había podido localizar constancias al respecto. Jennifer aseguró que su esposo nunca fue acusado de un delito.

La mujer consultó posteriormente a Sims sobre la versión del gobierno. Según relató, él le respondió que durante el procedimiento uno de los oficiales lo llamó repetidamente “golpeador de esposas”, mientras otro agente contestaba: “No, él no”. Tras la deportación, el DHS reiteró a The Philadelphia Inquirer que Sims enfrentaba ese cargo y sostuvo que fue expulsado legalmente del país norteamericano.

El DHS sostuvo que Sims permaneció en Estados Unidos después del vencimiento de su visa y afirmó que enfrentaba un cargo por violencia doméstica en Nevada Instagram @jenniefromthejawn

Los operativos del ICE en aeropuertos de EE.UU.

Asian Americans United, una organización que registra este tipo de procedimientos, compartió datos con el medio en el que revelaron que más de 20 personas fueron arrestadas desde el 12 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia o cuando intentaban viajar hacia esa ciudad desde otros lugares. Al menos 13 quedaron bajo custodia directamente en esa terminal.

De acuerdo con datos obtenidos por el Deportation Data Project, en julio ICE registró 49.571 arrestos en todo Estados Unidos, equivalentes a un promedio de 1599 por día y un aumento del 15% frente al mes anterior, según cifras del Deportation Data Project citadas por el periódico. El total incluyó 1174 casos en Pensilvania y 2112 en Nueva Jersey. Parte de los procedimientos se produjo en terminales aéreas, tribunales y citas migratorias programadas.

El DHS vinculó las acciones en aeropuertos con un cambio aplicado por la administración de Donald Trump. La agencia sostuvo que las personas que se encuentran irregularmente en el país norteamericano ya no pueden utilizar vuelos internos, excepto para abandonar Estados Unidos mediante una autodeportación.

La trayectoria laboral y el reclamo de la familia

Sims trabaja en iluminación para la industria del entretenimiento desde 2002. Jennifer indicó que participó en espectáculos de artistas como Metallica, Usher y Florence + the Machine.

Su esposa cuestionó los costos asociados al sistema migratorio y el papel de las compañías privadas que administran establecimientos utilizados para alojar a personas bajo custodia. “Siento que solo quieren el dinero de la gente”, afirmó.

Jennifer contó que habló con él después de su llegada a Inglaterra y que se encontraba a salvo. La pareja intenta ahora definir cuáles serán los próximos pasos para su futuro.