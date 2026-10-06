Green card para mexicanos y la nueva fecha de octubre que permite avanzar a más familiares de residentes permanentes

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) publicó el Boletín de Visas correspondiente a octubre de 2026, lo que marca el inicio del año fiscal 2027 con la liberación de nuevas cuotas de visas de inmigrante. La novedad más destacada para los solicitantes mexicanos en la categoría F2A (cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes permanentes) es que la fecha de acción final se estableció en el 22 de marzo de 2026, mientras que la tabla de fechas para presentar solicitudes figura como Current (C).

La nueva fecha de octubre que permite avanzar a más familiares de residentes permanentes

Con el inicio de octubre, comenzó un nuevo año fiscal en Estados Unidos, y el DOS actualizó el boletín de visas para anunciar las recientes modificaciones. El nuevo cupo de visas permite avanzar las fechas de varias categorías de patrocinio familiar.

La fecha para avanzar en el caso de la categoría F2A corresponde al 22 de marzo de 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece un límite mínimo anual de 226 mil visas para categorías familiares, con un tope por país equivalente al 7% del total. Debido a la alta demanda histórica, México se mantiene como uno de los países con exceso de solicitudes, por lo que cuenta con fechas de corte específicas en las tablas de asignación.

Para la categoría F2A, que corresponde a cónyuges e hijos menores de 21 años titulares de la green card, la fecha de acción final para México es el 22 de marzo. En septiembre, el corte estaba en el 22 de agosto de 2025, por lo que el nuevo boletín supone un avance de varios meses.

Por otro lado, la tabla de fechas para presentar solicitudes (Dates for Filing) figura como “C”. En los casos consulares, la marca “C” permite presentar los documentos al Centro Nacional de Visas (NVC) sin importar la fecha de prioridad, siempre que se cumplan los demás requisitos.

Para las personas que residen en EE.UU. y buscan ajustar estatus, es necesario verificar qué tabla autoriza el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Este mes, la agencia indicó que deben utilizar Dates for Filing.

Para la categoría F2B, que incluye a hijos e hijas solteros, mayores de 21 años, de residentes permanentes, la fecha de acción final se estableció en el 15 de mayo de 2010.

México se mantiene como una de las naciones con exceso de solicitudes de green card debido a la elevada demanda Imagen ilustrativa generada con IA

Otras categorías de preferencia familiar para México

El boletín de visas de octubre publicado por el DOS también afecta a otras categorías de preferencia familiar para solicitantes mexicanos:

Categoría F1 (hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses) : fecha de acción final del 8 de septiembre de 2008; fecha para presentar documentos del 1° de diciembre de 2008.

: fecha de acción final del 8 de septiembre de 2008; fecha para presentar documentos del 1° de diciembre de 2008. Categoría F3 (hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses): fecha de acción final del 1° de julio de 2001 ; fecha para presentar documentos del 1° de diciembre de 2002 .

fecha de acción final del ; fecha para presentar documentos del . Categoría F4 (hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos): fecha de acción final del 22 de abril de 2001; fecha para presentar documentos del 30 de abril de 2001.

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Visas para solicitantes mexicanos basadas en empleo: fechas de acción final

En cuanto a los solicitantes mexicanos de visas patrocinadas por el empleador, las fechas actualizadas a octubre son: