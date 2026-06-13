Green card por ajuste de estatus: el documento médico que puede hacer que el Uscis rechace la solicitud

Quienes buscan obtener una green card por ajuste de estatus dentro de Estados Unidos deben prestar atención a un requisito clave. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) exige que determinados solicitantes presenten el examen médico migratorio junto con el trámite para la residencia permanente. De lo contrario, el caso podría ser rechazado desde el inicio.

Formulario I-693: el examen médico que debe acompañar al I-485

La agencia estableció en 2024 que ciertas personas deben entregar el Formulario I-693 que es el Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación. Este documento permite acreditar que la persona no es inadmisible en Estados Unidos por razones relacionadas con su estado de salud.

La ausencia de la documentación sanitaria requerida puede provocar el rechazo inmediato del trámite Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

El formulario debe ser completado por un médico autorizado por el Uscis, quien debe entregarlo firmado y en un sobre sellado. Además, quienes estén sujetos a este requisito deben presentarlo junto con el Formulario I-485 al momento de solicitar el ajuste de estatus.

Según explicó la agencia, esta documentación no puede enviarse en una etapa posterior del proceso. Si la solicitud se presenta sin el examen médico requerido, las autoridades pueden rechazar el expediente por estar incompleto.

Qué solicitantes pueden entregar solo parte del Formulario I-693

El Uscis indica que la mayoría de las personas que solicitan la residencia permanente mediante ajuste de estatus deben cumplir con las exigencias sanitarias previstas por la ley migratoria. Sin embargo, algunos grupos pueden presentar únicamente una versión parcial del Formulario I-693, especialmente las secciones vinculadas al registro de vacunación. Entre ellos se encuentran:

Refugiados que ya completaron un examen médico de inmigración realizado por un médico autorizado en otro país.

Solicitantes de asilo derivados que se sometieron a esa evaluación en el exterior y presentaron el ajuste de estatus dentro del plazo establecido.

Personas admitidas con visas K-1, K-2, K-3 o K-4 que realizaron un examen médico migratorio fuera del territorio estadounidense no más de un año antes de solicitar la residencia permanente.

Ciudadanos afganos que ingresaron al país norteamericano bajo la Operación Allies Welcome y ya completaron una evaluación médica en el extranjero.

La agencia también advierte que algunas personas que se sometieron a un examen médico antes de ingresar a Estados Unidos podrían necesitar una nueva evaluación si los resultados detectaron una condición médica de Clase A o si existen motivos para considerar que desarrollaron esa condición después de su admisión o libertad condicional en el país norteamericano.

Cómo enviar el examen médico migratorio si el trámite es online o por correo

El procedimiento varía según la modalidad elegida. Cuando el trámite se presenta por correo postal, el informe médico original debe enviarse dentro del sobre sellado entregado por el profesional autorizado.

En cambio, quienes utilizan la plataforma electrónica deben abrir ese sobre y cargar una copia completa del documento junto con el resto de los archivos requeridos. Sin embargo, la agencia señala que en estos casos se debe conservar el original hasta que exista una decisión definitiva sobre el caso. Esto es porque ese material puede ser revisado durante una entrevista o solicitado posteriormente para verificar la información presentada.

El Formulario I-693 permite demostrar que el solicitante cumple con los requisitos médicos de admisibilidad Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Recomendaciones del Uscis para evitar rechazos y demoras en el I-485

La agencia aconseja aportar la documentación completa desde el comienzo para evitar pedidos posteriores de información adicional y agilizar la revisión del expediente. Además, recuerda que cualquier formulario sin firma será rechazado.

Por otra parte, quienes deseen recibir una confirmación electrónica cuando el organismo acepte el caso de ajuste de estatus pueden adjuntar el Formulario G-1145, destinado a las notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto.