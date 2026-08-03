ICE Air Operations: cómo funciona la unidad aérea encargada de expulsar migrantes en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con una unidad especializada llamada ICE Air Operations que se dedica a expulsar migrantes del país norteamericano. El equipo forma parte de una división específica de la agencia federal.

Qué es ICE Air Operations: la unidad enfocada en expulsar migrantes

Como parte de la Oficina de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés), la unidad especializada ICE Air Operations proporciona el soporte aéreo comercial y chárter necesario para todo EE.UU.

ICE Air Operations facilita el transporte aéreo de migrantes para su expulsión de EE.UU. ICE.gov

Esta infraestructura aérea traslada a los extranjeros hacia los centros de detención designados o hacia los puntos de tránsito establecidos para ejecutar las deportaciones.

Según explica el sitio web oficial del ICE, este equipo aéreo integra la división específica que coordina, gestiona y facilita los esfuerzos para deportar con éxito a los ciudadanos extranjeros desde el territorio estadounidense.

En colaboración con otras oficinas del programa y con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la entidad trabaja junto a socios internacionales.

Qué otras unidades integran la División de Expulsión de la ERO

Además de ICE Air Operations, la División de Expulsión de la oficina ERO del ICE cuenta con otras dos unidades de trabajo.

Se trata de la Unidad de Gestión de Deportaciones y la División de Operaciones Internacionales.

La primera de ellas coordina las deportaciones de extranjeros con las 24 oficinas regionales de ERO en todo EE.UU. Además, utiliza diversas estrategias para expulsar a los extranjeros sujetos a deportación.

Además de ICE Air Operations, la División de Expulsión cuenta con otras dos unidades de trabajo dedicadas a la deportación de migrantes Lindsey Wasson - AP

Por su parte, la División de Operaciones Internacionales está integrada por el personal destinado en el extranjero y presta apoyo a las 24 oficinas de campo de ERO. La unidad lo hace a través de la comunicación con funcionarios gubernamentales.

Las divisiones que integran la ERO del ICE

Además de la División de Expulsión, la oficina ERO del ICE está compuesta por otras ocho divisiones, dedicadas a distintas tareas relacionadas con el control migratorio. Ellas son:

La División 287(g) establece colaboraciones estatales y locales para identificar y expulsar de manera prioritaria a los extranjeros con antecedentes penales registrados en sus jurisdicciones.

establece colaboraciones estatales y locales para identificar y expulsar de manera prioritaria a los extranjeros con antecedentes penales registrados en sus jurisdicciones. La División de Gestión de Custodia administra las operaciones de detención civil y supervisa el cumplimiento de las normas dentro de las instalaciones operativas.

administra las operaciones de detención civil y supervisa el cumplimiento de las normas dentro de las instalaciones operativas. La División de Cumplimiento identifica y arresta a los ciudadanos extranjeros mediante programas estratégicos y centros de apoyo analítico avanzado para las fuerzas del orden.

identifica y arresta a los ciudadanos extranjeros mediante programas estratégicos y centros de apoyo analítico avanzado para las fuerzas del orden. La División de Operaciones de Campo coordina las actividades operativas de las 24 oficinas regionales y supervisa los programas tácticos de seguridad y respuesta ante incidentes.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.