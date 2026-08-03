ICE Air Operations: cómo funciona la unidad aérea encargada de expulsar migrantes en EE.UU.
La entidad se encarga de trasladar a los extranjeros hacia los centros de detención o puntos de tránsito designados
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con una unidad especializada llamada ICE Air Operations que se dedica a expulsar migrantes del país norteamericano. El equipo forma parte de una división específica de la agencia federal.
Qué es ICE Air Operations: la unidad enfocada en expulsar migrantes
Como parte de la Oficina de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés), la unidad especializada ICE Air Operations proporciona el soporte aéreo comercial y chárter necesario para todo EE.UU.
Esta infraestructura aérea traslada a los extranjeros hacia los centros de detención designados o hacia los puntos de tránsito establecidos para ejecutar las deportaciones.
Según explica el sitio web oficial del ICE, este equipo aéreo integra la división específica que coordina, gestiona y facilita los esfuerzos para deportar con éxito a los ciudadanos extranjeros desde el territorio estadounidense.
En colaboración con otras oficinas del programa y con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la entidad trabaja junto a socios internacionales.
Qué otras unidades integran la División de Expulsión de la ERO
- Además de ICE Air Operations, la División de Expulsión de la oficina ERO del ICE cuenta con otras dos unidades de trabajo.
- Se trata de la Unidad de Gestión de Deportaciones y la División de Operaciones Internacionales.
La primera de ellas coordina las deportaciones de extranjeros con las 24 oficinas regionales de ERO en todo EE.UU. Además, utiliza diversas estrategias para expulsar a los extranjeros sujetos a deportación.
Por su parte, la División de Operaciones Internacionales está integrada por el personal destinado en el extranjero y presta apoyo a las 24 oficinas de campo de ERO. La unidad lo hace a través de la comunicación con funcionarios gubernamentales.
Las divisiones que integran la ERO del ICE
Además de la División de Expulsión, la oficina ERO del ICE está compuesta por otras ocho divisiones, dedicadas a distintas tareas relacionadas con el control migratorio. Ellas son:
- La División 287(g) establece colaboraciones estatales y locales para identificar y expulsar de manera prioritaria a los extranjeros con antecedentes penales registrados en sus jurisdicciones.
- La División de Gestión de Custodia administra las operaciones de detención civil y supervisa el cumplimiento de las normas dentro de las instalaciones operativas.
- La División de Cumplimiento identifica y arresta a los ciudadanos extranjeros mediante programas estratégicos y centros de apoyo analítico avanzado para las fuerzas del orden.
- La División de Operaciones de Campo coordina las actividades operativas de las 24 oficinas regionales y supervisa los programas tácticos de seguridad y respuesta ante incidentes.
- El Cuerpo de Servicios de Salud administra el sistema médico en los centros de detención y supervisa la atención externa mediante derivaciones clínicas y normativas federales.
- La División de Sistemas y Análisis recopila datos precisos para optimizar los procesos estratégicos y mejorar la toma de decisiones institucionales de toda la agencia federal.
- La División de Gestión de Personas No Detenidas dirige las alternativas a la detención y administra los expedientes residenciales correspondientes a menores y familias enteras.
- El Departamento de Apoyo a las Operaciones administra la formulación del presupuesto, la infraestructura inmobiliaria, la flota vehicular y la capacitación del personal institucional.
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