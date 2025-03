ICE lo detuvo hace dos años y sigue recluido en Virginia, pero asegura que es ciudadano de EE.UU.: “Una pesadilla”

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encarga de capturar a aquellos inmigrantes que puedan representar una amenaza para Estados Unidos o que permanecen en el país sin estatus regular. Sin embargo, un hombre arrestado por esa agencia federal hace dos años asegura que vive “una pesadilla” y asegura ser ciudadano de EE.UU.

¿Un error? La historia del hombre detenido por el ICE durante dos años

Telemundo entrevistó el 20 de marzo a Mario Rene López, un hombre de 44 años que nació en El Salvador, pero que desde los 12 vive en Estados Unidos. Según explicó, llegó en 1992 a EE.UU. con residencia permanente porque su madre era residente legal". “Ella tramitó los documentos y fue a recogerme”, explicó.

El salvadoreño explicó cómo obtuvo su residencia legal para vivir en EE.UU. Captura TikTok @noticiastelemundo

“Cuando mi madre se nacionalizó yo era menor de edad, así que automáticamente obtuve la ciudadanía por herencia materna, pero ahora estoy detenido sin motivo alguno”, detalló sobre Floribel López, quien tiene 62 años y también se muestra preocupada por lo que atraviesa su hijo: “No sé por qué lo tienen detenido”.

El caso de Mario Rene López, detenido por el ICE “sin motivo”

Según el portal oficial del ICE, la ciudadanía derivada se refiere a la adquisición automática por parte de los menores de 18 años a través del estatus de ciudadanía de sus padres. Incluso puede aplicarse a los hijos adoptados nacidos en el extranjero de ciudadanos de EE.UU. De igual modo, los agentes detuvieron a López el 12 de enero de 2023.

Mario actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención Caroline en Bowling Green, Virginia, en donde sus antecedentes le jugaron en contra. Según reveló NBC News, cuando el latino tenía 20 años, fue condenado por delitos de drogas, por lo que tuvo que cumplir con una condena de siete años de prisión.

El DHS lo consideró como residente permanente, pero no como ciudadano estadounidense Captura video Telemundo/dhs.gov

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dictaminó en 2009 que López había obtenido la ciudadanía estadounidense de su madre, conforme a la ley vigente por ese entonces. No obstante, el organismo cambió de opinión en 2016, cuando dejó de considerarlo ciudadano e inició un proceso de deportación, debido a su condena previa.

“Llevamos unos ocho años con este caso y seguimos luchando contra el mismo problema de ciudadanía”, dijo Benjamín Osorio, abogado de López para el medio citado.

Acto seguido, Osorio explicó los pasos a seguir en la causa de su cliente: “Tenemos pruebas de que es ciudadano porque tenemos su certificado de nacimiento, el de residencia, el certificado de ciudadanía de su madre, que lo obtuvo antes de que cumpla 18 años, y sus padres nunca se casaron. Todo eso sirve para demostrar que es estadounidense".

La sede de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración se encuentra en Falls Church, Virginia Facebook EOIR

Una traba burocrática podría complicar al detenido por el ICE

Según los documentos del caso, la fiscalía indica que la Constitución de El Salvador cambió en 1983, cuando se eliminaron las distinciones legales entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Esto genera un problema con las leyes estadounidenses, dado que López busca ampararse en el artículo de EE.UU. que establece que la ciudadanía derivada es factible “si el niño nació fuera del matrimonio y su paternidad no se ha establecido por legitimación”.

“Nunca estuve casada con el padre de mis hijos. Mario no tiene contacto con él ni lo ha tenido. Tengo dos hijos, y el padre nunca se hizo responsable de ellos ni los reconoció”, explicó su madre, por lo que el caso de Mario podría adecuarse a esa normativa. No obstante, la eliminación de distinción entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio complica la situación, ya que de esa manera pasó a estar legitimado automáticamente y no se encuadraría en los requisitos de la ley estadounidense.

Por su parte, Mario dijo que lleva dos años y dos meses encarcelado. “Cometí errores de joven, pero eso me ayudó a cambiar. Ya no soy esa persona. Salí a trabajar, tengo mi licencia de electricista colegiado, y ahora me pasó esto. Estuve 12 años en la calle sin problemas, haciendo lo correcto”, concluyó.