Investigado por el Uscis: condenan a un hombre por hacer pasar a miles de cubanos como europeos en EE.UU.

La Justicia federal de Estados Unidos condenó a 30 meses de prisión al ciudadano cubano Erik Ventura-Castro, de 24 años, por participar en una organización vinculada con fraude de asilo y lavado de dinero. Según la investigación, la red utilizaba solicitudes fraudulentas presentadas mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) para facilitar el ingreso ilegal de personas a EE.UU.

Fraude: cómo la red usaba falsas ciudadanías europeas para ingresar cubanos a EE.UU.

Según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) en un comunicado oficial, la sentencia fue dictada por un juez del Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, en Tampa. La condena se produjo después de que Ventura-Castro se declarara culpable.

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La investigación fue desarrollada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Sector Miami de la Patrulla Fronteriza, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Uscis, además de otras agencias federales.

De acuerdo con los documentos judiciales, entre enero de 2021 y junio de 2025 Ventura-Castro conspiró con otros integrantes de una organización que promovía el ingreso ilegal de miles de ciudadanos cubanos mediante solicitudes fraudulentas de ESTA para viajar bajo el Programa de Exención de Visa.

La red promocionaba sus servicios a través de redes sociales y brindaba asesoramiento para que los migrantes declararan falsamente tener ciudadanía europea, una de las condiciones necesarias para utilizar el programa.

Además, los implicados presentaban cientos de solicitudes con direcciones inexistentes y documentos falsificados ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según la Fiscalía, también aseguraban falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, pese a saber que seguían en la isla y que no reunían los requisitos para acceder al sistema.

Erik Ventura-Castro: pagos, vuelos y transferencias vinculadas con el tráfico de migrantes

El Departamento de Justicia ( DOJ , por sus siglas en inglés) sostuvo en un aviso oficial que Ventura-Castro colaboró en la organización de rutas para trasladar migrantes desde Cuba hacia Estados Unidos a través de terceros países. A su vez, participó en la tramitación de autorizaciones de viaje concedidas con información falsa .

( , por sus siglas en inglés) sostuvo en un que Ventura-Castro colaboró en la organización de rutas para trasladar migrantes desde Cuba hacia Estados Unidos a través de terceros países. A su vez, participó en la concedidas con . Realizó más de 40 pagos electrónicos vinculados con solicitudes irregulares de ESTA y transfirió más de US$97.000 desde Estados Unidos hacia Islas Caimán, Colombia y México para financiar vuelos utilizados por personas que pretendían ingresar ilegalmente a EE.UU.

vinculados con solicitudes irregulares de ESTA y transfirió desde Estados Unidos hacia para financiar vuelos utilizados por personas que pretendían ingresar ilegalmente a EE.UU. La organización cobraba entre US$1500 y US$40.000 por sus servicios y, en algunos casos, llegó a contratar vuelos privados para trasladar grupos completos de migrantes.

Ventura transfirió más de US$97.000 desde Estados Unidos hacia Islas Caimán, Colombia y México para financiar vuelos Freepik

El Uscis y el DOJ reaccionaron a la condena por fraude migratorio en Florida

El director del organismo, Joseph Edlow, afirmó que la sentencia representa un avance en la lucha contra el fraude migratorio. “El Uscis se enorgullece de haber trabajado junto con nuestros socios para desmantelar esta organización criminal, que generó miles de solicitudes de asilo falsas e inundó EE.UU. con inmigrantes que ingresaron ilegalmente”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, aseguró que los responsables recurrieron a un esquema internacional para vulnerar las leyes migratorias estadounidenses con fines de lucro.

La investigación también determinó que otras cinco personas ya se declararon culpables y permanecen a la espera de sentencia. En tanto, otros tres acusados serán juzgados a partir del 21 de septiembre por su presunta participación en la misma organización criminal.