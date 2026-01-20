Cambia la realidad de los cubanos en Florida: los migrantes que se refugiaron en EE.UU. y ahora son deportados

En Florida, epicentro del exilio cubano desde hace más de seis décadas, crece el temor ante la deportación sistemática de migrantes de esa ascendencia que habían encontrado refugio en territorio estadounidense. Bajo la administración de Donald Trump, ese trato diferencial comenzó a desvanecerse y dio lugar a una nueva realidad que reconfigura el mapa humano, legal y político del sur del estado.

Un cambio histórico en la política migratoria hacia los cubanos en Florida

Durante décadas, los cubanos gozaron de beneficios legales únicos frente a otros migrantes, incluso cuando ingresaban de manera irregular. Esas prerrogativas, construidas en el contexto de la Guerra Fría y reforzadas por el peso simbólico del exilio tras la Revolución de 1959, funcionaron como un escudo frente a la deportación.

Según datos oficiales del gobierno cubano, las deportaciones en 2025 duplicaron las de 2024 y superaron el total combinado de los mandatos de los tres presidentes anteriores MLADEN ANTONOV� - AFP�

Esa lógica comenzó a romperse de manera acelerada en los últimos años. Según datos citados por The New York Times, el gobierno de la isla caribeña informó que más de 1600 ciudadanos fueron repatriados en 2025, una cifra que duplica la registrada en 2024 y que supera ampliamente el total enviado de regreso durante los mandatos de los tres presidentes anteriores combinados.

Este endurecimiento no se limita a expulsiones aéreas directas hacia la isla. Una parte significativa de los cubanos fue deportada por vía terrestre hacia México, incluso personas que llevaban décadas en Estados Unidos.

En varios casos, las remociones se apoyaron en condenas penales antiguas, algunas vinculadas a delitos cometidos en Miami durante los años de auge del narcotráfico a fines de la década de 1970 y comienzos de 1980.

En zonas emblemáticas de Florida como Little Havana, Hialeah o Ybor City, la aplicación de la ley migratoria comenzó a establecerse con fuerza. Familias y negocios que nunca se consideraron vulnerables, ahora viven bajo la posibilidad concreta de una separación forzada. De acuerdo con el reporte de The New York Times, existe además un temor creciente a que estas deportaciones erosionen la identidad cubana del estado y profundicen tensiones internas entre migrantes más antiguos y recién llegados.

El endurecimiento de los controles ha llevado a la remoción de personas con décadas de residencia, basándose en condenas penales de fines de los 70 y principios de los 80 Ramon Espinosa - AP

Cómo se cerraron las vías legales para migrar desde Cuba

El endurecimiento no se limita a la deportación de quienes ya estaban en territorio norteamericano. Las rutas legales para trasladarse desde Cuba también se redujeron drásticamente. La administración Trump incluyó a la isla en una prohibición de viajes que afecta a 19 naciones y puso fin al programa de reunificación familiar. A esto se suma el rechazo sistemático de solicitudes de visa, trámites que de por sí pueden demorar años.

En diciembre pasado, el gobierno pausó todos los casos de inmigración de ese país caribeño, incluidos procesos en curso de naturalización, residencia permanente y asilo. Para organizaciones especializadas, el alcance de la medida no tiene precedentes. María José Espinosa, directora ejecutiva del Center for Engagement and Advocacy in the Americas, en diálogo con The New York Times, calificó el escenario como “el retroceso más amplio de los canales migratorios cubanos desde la Guerra Fría”, una definición que resume la magnitud del cambio.

Desde diciembre pasado, se han pausado todos los procesos de inmigración cubana en curso Freepik

El limbo de la “parole” para los cubanos y la vulnerabilidad legal

Una de las poblaciones más expuestas es la de los cubanos que ingresaron recientemente bajo el régimen de “parole” condicional. Cientos de miles fueron liberados en Estados Unidos bajo esta figura, que les permitió obtener números de Seguro Social, permisos de trabajo y licencias de conducir, pero que no habilita el acceso automático a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Muchos de estos extranjeros tienen solicitudes de asilo pendientes con fechas de audiencia fijadas para dentro de varios años. Sin embargo, desde principios del año pasado, agentes de Inmigración y Control de Aduanas comenzaron a detener a cubanos con “parole” durante controles rutinarios en el sur de Florida, dejándolos expuestos a una deportación inmediata.