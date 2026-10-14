Juan, salvadoreño de 69 años con TPS: “Recibí una carta de la SSA que ya no tengo más beneficio de jubilación”

Juan Cerén, un salvadoreño de 69 años beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), recibió una carta de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) en la que le notificó la suspensión de sus pagos de jubilación en Estados Unidos. La decisión, que afectó la economía familiar, estaría vinculada con la falta de una extensión formal del programa migratorio.

La carta del Seguro Social que recibió Juan, el salvadoreño con TPS

Según informó N+ Univision 34 Los Ángeles en un reportaje, Cerén llegó a Estados Unidos en 1990 y, desde entonces, trabajó y pagó impuestos. Durante la entrevista, mostró sus tarjetas de renovación del TPS, permisos laborales y documentación que, de acuerdo con su testimonio, respalda su trayectoria en el país norteamericano.

El inmigrante llegó a Estados Unidos en 1990 y asegura que trabajó, pagó impuestos y mantuvo sus permisos laborales durante décadas Captura de univision

A los 69 años, el salvadoreño aseguró que la notificación de la SSA lo tomó por sorpresa, ya que hasta ese momento recibía un cheque mensual de jubilación. “Nos sentimos abrumados porque nos llega esta carta donde nos dice que no tengo más beneficio de mi jubilación”, expresó durante el informe televisivo.

La comunicación también incluía un reclamo para que devolviera el dinero correspondiente al depósito de octubre, según explicó la familia. El abogado de inmigración Alex Gálvez advirtió que la suspensión de los beneficios de jubilación por la falta de una extensión formal del TPS resultaba contradictoria, ya que, según su interpretación, las protecciones migratorias y los permisos de trabajo de los beneficiarios debían continuar vigentes.

El impacto económico de la suspensión de la jubilación en su familia

La esposa del salvadoreño, Martha Olivas de Cerén, recordó cómo reaccionaron cuando recibieron la notificación sobre los beneficios. “Como que nos cayó un balde de agua helada”, afirmó en declaraciones a N+ Univision.

La mujer explicó que antes de recibir el aviso, los ingresos de la pareja apenas alcanzaban para cubrir sus necesidades cotidianas. La familia asegura que depende de esos recursos para pagar la renta, comprar alimentos y afrontar otras obligaciones del hogar.

La interrupción del ingreso mensual también llevó a Cerén a considerar la posibilidad de buscar otro empleo, pese a que esperaba descansar después de varias décadas de trabajo. “Tengo que buscar otro lugar donde trabajar unas horas más para poder pagar”, declaró. Su esposa lamentó que tuviera que contemplar esa alternativa a una edad en la que esperaba disfrutar de su jubilación.

Pero la suspensión de los pagos no es la única preocupación de la familia. En otro artículo de N+ Univision, Cerén aseguró que recibió información sobre la posible cancelación de su cobertura médica. “Y la aseguranza médica también nos cancela. Eso es un caos para nosotros”, manifestó.

¿Qué establece la SSA sobre el pago de jubilaciones a inmigrantes?

La legislación estadounidense contempla condiciones de presencia legal para que los extranjeros puedan recibir determinadas prestaciones del Seguro Social mientras permanecen en Estados Unidos.

La sección 202(y) de la Ley del Seguro Social establece restricciones al pago de prestaciones mensuales a extranjeros durante los períodos en los que no se encuentren legalmente presentes en el país norteamericano, conforme a las determinaciones previstas por la normativa. Por ese motivo, la SSA puede realizar verificaciones sobre el estatus migratorio de los beneficiarios antes de autorizar o mantener ciertos pagos.

Sin embargo, tener TPS no implica por sí mismo la pérdida de una jubilación. Es necesario analizar la vigencia de la protección migratoria, las condiciones de presencia legal y el motivo específico de cualquier decisión administrativa. La agencia también contempla procedimientos de revisión cuando una persona considera que sus prestaciones fueron suspendidas incorrectamente.

Martha Olivas de Cerén aseguró que la suspensión de los pagos afectó una economía familiar que apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos Captura de univision

La extensión del TPS para salvadoreños y las fechas anunciadas por Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el 10 de enero de 2025 una extensión de 18 meses del TPS para El Salvador, desde el 10 de marzo de ese año hasta el 9 de septiembre de 2026.

Según el comunicado oficial de la agencia, la medida respondió a las condiciones ambientales derivadas de desastres naturales en el país centroamericano. Tras el vencimiento del período anunciado, surgieron nuevas dudas sobre la continuidad de la protección migratoria.

El pasado 9 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los salvadoreños amparados por el TPS conservarían su protección mientras no hubiera un nuevo anuncio sobre el programa.

¿El TPS de El Salvador se extiende automáticamente por seis meses?

La sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla una extensión automática de las designaciones del TPS cuando no se adopta una determinación de terminación dentro de los plazos y condiciones legales correspondientes.

Según explicó el abogado de inmigración Alex Gálvez a N+ Univision, esa disposición permitiría extender la protección durante seis meses hasta el 9 de marzo de 2027.

A su vez, el abogado cuestionó que se interrumpieran prestaciones del Seguro Social mientras continuaban las protecciones relacionadas con el TPS. “No pueden extender el permiso de trabajo y no extender el Seguro Social”, afirmó.

¿Qué pueden hacer los beneficiarios del TPS si les suspenden el Seguro Social?

Gálvez recomendó a las personas afectadas buscar asesoría legal y comunicarse con representantes del Congreso para plantear las dificultades relacionadas con las prestaciones. El especialista también mencionó la posibilidad de presentar demandas ante tribunales federales, según las circunstancias de cada caso.

A su vez, aseguró que había contactado directamente a la SSA para consultar por la situación de los jubilados afectados. “Hoy le escribí a la Administración del Seguro Social sobre esta situación”, manifestó durante la entrevista.