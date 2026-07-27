Jugó en la NFL, pero el ICE lo deportó como inmigrante ilegal: su visa expiró en 2016

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció recientemente la deportación de Daniel Adongo, un exjugador keniata de la National Football League (NFL). El extranjero está acusado de permanecer más tiempo del que permitía su visa, además de otros delitos. La familia y los informes de los trabajadores sociales vincularon su conducta con lesiones sufridas durante su carrera.

El keniata Daniel Adongo, exjugador de la NFL, fue deportado por el ICE

El migrante con antecedentes penales, procedente de Kenia y ex linebacker de los Indianapolis Colts, arribó a EE.UU. en 2013 para unirse al equipo, aunque su carrera en la NFL no duró mucho tiempo. Después de un final abrupto en 2015, decidió quedarse pese a que su visa dejó de ser válida en 2016, según reveló el ICE en un comunicado de prensa.

Adongo llegó a los Indianápolis Colts de la NFL en 2013, y se quedó en EE.UU. pese a que su visa venció en 2016 Indianapolis Colts

El 23 de marzo de 2026, un juez de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ordenó su remoción efectiva. Algunos meses después, el 20 de junio, las autoridades completaron el procedimiento.

“Este individuo peligroso representaba claramente una amenaza para la comunidad, que ahora está más segura desde su deportación”, declaró Douglas Thompson, subdirector de la oficina de campo del ICE en Chicago.

Antes de ser expulsado de EE.UU., Adongo pasó varios meses detenido bajo custodia federal en el Miami Correctional Facility, según informó Indy Star.

Los presuntos delitos cometidos por el exjugador de la NFL en EE.UU.

En el comunicado, las autoridades migratorias señalaron que los cargos por los que fue arrestado Adongo en los últimos años incluyen intimidación grave, agresión y alteración del orden público. Pese a las acusaciones, el keniata de 37 años solo fue declarado culpable de daños a la propiedad en 2020, por lo que recibió una sentencia de 364 días de cárcel.

Según el gobierno, su arresto se enmarca en los procedimientos contemplados por la Ley Laken Riley, una norma federal que exige la detención sin fianza de inmigrantes indocumentados por ciertos delitos.

La legislación fue promulgada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2025. El nombre de la disposición surgió en homenaje a la muerte de Laken Riley, quien fue asesinada por un extranjero que previamente había sido multado por hurto en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, Georgia.

La carrera en la NFL de Daniel Adongo

En 2013, Adongo se convirtió en el primer deportista oriundo de Kenia en llegar al fútbol americano de EE.UU., luego de una extensa trayectoria en el rugby que incluyó un paso por Sudáfrica.

El ICE detuvo y deportó al exjugador de los Indianapolis Colts Fotomontaje realizado con IA

Antes de su firma con los Colts, nunca había jugado fútbol americano ni visto un partido completo. Aunque los entrenadores le enseñaron las reglas y sus tácticas, su carrera nunca despegó y solo disputó cinco partidos en sus tres temporadas.

En diciembre de 2015, fue despedido por la franquicia una semana después de que la policía llegara a su domicilio por un disturbio doméstico reportado. Fue la segunda llamada en dos meses, aunque no se presentaron cargos.

En su paso por la NFL, ganó 694.000 dólares, pero al retirarse del deporte, su vida entró en una etapa de problemas legales y adicciones. En este contexto, fue declarado incompetente para enfrentar juicio debido a su estado mental en dos ocasiones.

Los documentos judiciales muestran que, en una declaración, el Dr. Jason Jaronik escribió que Adongo era psicótico y planteó la posibilidad de una lesión cerebral traumática por sus días de juego.

Su madre, Betty Adongo, solicitó al tribunal que liberara a su hijo para una evaluación médica. Asimismo, la familia y los trabajadores sociales expresaron que creen que su enfermedad está relacionada con las lesiones que sufrió como atleta.