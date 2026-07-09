“Pasajeros sospechosos”: la advertencia de la CBP a conductores de aplicaciones que cruzan la frontera en El Paso

El sector de El Paso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió a los conductores de servicios de transporte compartido sobre los riesgos legales y físicos de cruzar la frontera con pasajeros sospechosos. Según sus reportes, pueden ser manipulados por organizaciones criminales transnacionales y verse involucrados en delitos como tráfico de personas.

La advertencia de la CBP para los conductores

En un comunicado, la CBP advirtió que los conductores de aplicaciones que cruzan la frontera enfrentan el riesgo de ser engañados por contrabandistas. Los criminales suelen utilizar cuentas de terceros para coordinar recogidas de pasajeros en lugares remotos del desierto, arcenes de carreteras apartadas cerca del muro fronterizo o estacionamientos comerciales.

La Patrulla de Carreteras del sector de El Paso detectó que los cárteles criminales ponen en peligro la vida de los conductores y los pasajeros de los servicios de transporte compartido y los utilizan como herramientas para sus operaciones de contrabando.

Qué pasa si un conductor de servicios de transporte compartido acepta un viaje ilegal

Los conductores que aceptan a los pasajeros sospechosos corren el riesgo de ser detenidos e investigados en los controles fronterizos. Incluso si aceptaron el traslado sin saber las razones podrían enfrentar cargos por delitos de tráfico y encubrimiento de inmigrantes indocumentados.

Los agentes de la CBP pueden detener a conductores de aplicaciones de transporte si sospechan de contrabando de personas CBP

Las autoridades advirtieron que, tanto en Texas como en cualquier otra frontera terrestre de EE.UU., si los oficiales interceptan un viaje a través de aplicaciones que lleva a pasajeros sospechosos, no solo procederán a detener al conductor sino que confiscarán sus bienes mientras otros agentes federales investigan su grado de participación en la red de contrabando.

Por esa razón, la Patrulla Fronteriza recomienda a los conductores que brindan sus servicios a través de aplicaciones priorizar su seguridad y cancelar de inmediato viajes que resulten sospechosos.

Las autoridades también aconsejaron activar las funciones de seguridad que ofrezca la aplicación de manera que los choferes puedan documentar sus rutas e informar acerca de cualquier problema. En esa misma línea, pidieron reportar cualquier actividad sospechosa o presunto tráfico de personas a los números de contacto de las agencias de seguridad. En el caso de la Patrulla Fronteriza, pueden comunicarse de manera anónima al 1-800-635-2509.

Los conductores que brindan sus servicios a través de aplicaciones móviles deben evitar viajes sospechosos y reportar cualquier actividad criminal Unsplash

Cómo identificar pasajeros sospechosos

Tras detectar la manera en que operan algunos contrabandistas, la Patrulla Fronteriza instó a los conductores de servicios de transporte compartido a estar atentos a los indicios de tráfico de personas, por ejemplo:

Pasajeros con ropa muy sucia.

Grupos que intentan superar el límite de ocupantes del vehículo.

Reservas de terceros en las que el titular de la cuenta está ausente.

Pasajeros que parecen visiblemente estresados.

Personas que desconocen su ubicación actual.

Puntos de recogida remotos o muy solitarios.